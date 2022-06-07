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Shakira ile Gerard Pique ayrıldı! Paylaşacakları servet dudak uçuklattı
Shakira ve Gerard Pique'nin 12 yıllık ilişkisi bitti. Pique hakkında çıkan ihanet iddialarının ardından dünyaca ünlü şarkıcı ilişkilerini noktaladıklarını açıkladı. 2 çocukları bulunan ikilinin mal varlıkları merak konusu oldu. İşte Gerard Pique ve Shakira'nın paylaşacakları ortak servetleri...
Giriş Tarihi: 07.06.2022 10:01Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 10:02