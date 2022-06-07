07 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Shakira ile Gerard Pique ayrıldı! Paylaşacakları servet dudak uçuklattı

Shakira ile Gerard Pique ayrıldı! Paylaşacakları servet dudak uçuklattı

Shakira ve Gerard Pique'nin 12 yıllık ilişkisi bitti. Pique hakkında çıkan ihanet iddialarının ardından dünyaca ünlü şarkıcı ilişkilerini noktaladıklarını açıkladı. 2 çocukları bulunan ikilinin mal varlıkları merak konusu oldu. İşte Gerard Pique ve Shakira'nın paylaşacakları ortak servetleri...

Giriş Tarihi: 07.06.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 10:02
  • 1
  • 27
Shakira ile Gerard Pique ayrıldı! Paylaşacakları servet dudak uçuklattı

Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique ile Kolombiyalı dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, 12 yıllık ilişkilerini bitirdiklerini resmen açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 27
Shakira ile Gerard Pique ayrıldı! Paylaşacakları servet dudak uçuklattı

12 yıllık ilişkinin bitmesinin ardından ayrılan çiftin mal varlıkları merak konusu oldu. Gerard Pique ve Shakira'nın paylaşacakları dudak uçuklatan ortak servetleri ortaya çıktı.

  • 3
  • 27
Shakira ile Gerard Pique ayrıldı! Paylaşacakları servet dudak uçuklattı

İspanyol basınında Barcelonalı Gerard Pique hakkında çıkan aldatma haberlerinin ardından Shakira, 12 yıllık ilişkisini bitirdiğini açıkladı.

  • 4
  • 27
Shakira ile Gerard Pique ayrıldı! Paylaşacakları servet dudak uçuklattı

Barcelonalı yıldız savunmacı, 12 yıldır Kolombiyalı şarkıcıyla birlikteydi ve çiftin 2 çocuğu var.

  • 5
  • 27
Shakira ile Gerard Pique ayrıldı! Paylaşacakları servet dudak uçuklattı

Shakira'nın EFE ajansı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Yollarımızı ayırdığımızı bildirdiğimiz için çok üzgünüz. En büyük önceliğimiz olan çocuklarımızın sağlığı için, onların özel hayatına saygı göstermenizi rica ediyoruz. Anlayışınız için teşekkürler." ifadelerini kullandı.