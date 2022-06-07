Shakira ile Gerard Pique ayrıldı! Paylaşacakları servet dudak uçuklattı

Shakira'nın EFE ajansı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Yollarımızı ayırdığımızı bildirdiğimiz için çok üzgünüz. En büyük önceliğimiz olan çocuklarımızın sağlığı için, onların özel hayatına saygı göstermenizi rica ediyoruz. Anlayışınız için teşekkürler." ifadelerini kullandı.