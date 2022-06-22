22 Haziran 2022, Çarşamba
Shakira ihanet nedeniyle ayrılmıştı! Gerard Pique’nin fotoğrafı ortaya çıktı
Dünyaca ünlü futbolcu Gerard Pique ve Shakira, 12 yıllık ilişkisini geçtiğimiz günlerde sonlandırdı. Pique hakkında çıkan ihanet iddialarının ardından dünyaca ünlü şarkıcı ayrıldıklarını açıklamıştı. İspanyol futbolcu için ihanet iddiaları tazeliğini korurken Pique'nin sarışın bir kadınla görüntüleri ortaya çıktı. Fotoğrafın 'intikam' için çekildiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 22.06.2022 12:35
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