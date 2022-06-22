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Shakira ihanet nedeniyle ayrılmıştı! Gerard Pique’nin fotoğrafı ortaya çıktı

Dünyaca ünlü futbolcu Gerard Pique ve Shakira, 12 yıllık ilişkisini geçtiğimiz günlerde sonlandırdı. Pique hakkında çıkan ihanet iddialarının ardından dünyaca ünlü şarkıcı ayrıldıklarını açıklamıştı. İspanyol futbolcu için ihanet iddiaları tazeliğini korurken Pique'nin sarışın bir kadınla görüntüleri ortaya çıktı. Fotoğrafın 'intikam' için çekildiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 22.06.2022 12:35
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Shakira ihanet nedeniyle ayrılmıştı! Gerard Pique’nin fotoğrafı ortaya çıktı

Geçtiğimiz haftalarda İspanyol futbolcu Gerard Pique'nin sevgilisi Shakira'yı aldattığı iddiaları gündeme gelmişti. İddiaların ardından çift ayrılık kararını resmen açıkladı. İhanet iddiaları tazeliğini korurken Pique etkinlikte bir kadınla görüntülendi.

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Shakira ihanet nedeniyle ayrılmıştı! Gerard Pique’nin fotoğrafı ortaya çıktı

SHAKİRA'DAN ŞAŞIRTAN HAMLE

Ünlü şarkıcı, 'ihanet' söylentilerinin ardından oyuncu Chris Evans'ı Instagram'da takibe almıştı. Evans da Shakira'nın takibine vakit kaybetmeden karşılık verince 'aşk' dedikoduları hızla yayılmaya başlamıştı. Ancak dünyaca ünlü şarkıcı, Evans sonrası da durmamış ve birçok erkek ünlüyü takip etmişti.

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Shakira ihanet nedeniyle ayrılmıştı! Gerard Pique’nin fotoğrafı ortaya çıktı

'EVDEN KOVDU' İDDİASI

İspanyol medyasına göre Pique aldatma olayının ardından Shakira tarafından evden kovulmuş ve birkaç hafta ayrı yaşamıştı. Aldatma iddialarının gündeme gelmesi sonrası Shakira ve Pique'den ortak bir açıklama gelmiş ve ikili ayrıldıklarını duyurdukları için üzgün olduklarını ve en büyük önceliklerinin çocukları olduğunu ve bu nedenle onların iyiliği için mahremiyet istediklerini söylemişti.

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Shakira ihanet nedeniyle ayrılmıştı! Gerard Pique’nin fotoğrafı ortaya çıktı

Kolombiyalı şarkıcının, sevgilisini suçüstü yakaladığı, Pique'nin ise, "Ben masumum!" diyerek, kendisini savunduğu belirtilmişti.

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Shakira ihanet nedeniyle ayrılmıştı! Gerard Pique’nin fotoğrafı ortaya çıktı

DEDEKTİF TUTMUŞ!

45 yaşındaki şarkıcının, eski hayat arkadaşı Pique'yi gözetlemek için ilginç bir yola başvurduğu ileri sürüldü. Shakira'nın, Gerard Pique'nin gece hayatını takip etmesi için birkaç dedektif tuttuğu ancak casusların ünlü yıldıza ihanet ettiği iddia edildi.