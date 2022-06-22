Shakira ihanet nedeniyle ayrılmıştı! Gerard Pique’nin fotoğrafı ortaya çıktı

'EVDEN KOVDU' İDDİASI

İspanyol medyasına göre Pique aldatma olayının ardından Shakira tarafından evden kovulmuş ve birkaç hafta ayrı yaşamıştı. Aldatma iddialarının gündeme gelmesi sonrası Shakira ve Pique'den ortak bir açıklama gelmiş ve ikili ayrıldıklarını duyurdukları için üzgün olduklarını ve en büyük önceliklerinin çocukları olduğunu ve bu nedenle onların iyiliği için mahremiyet istediklerini söylemişti.