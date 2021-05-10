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Haberler Galeri Sezon finaline gidiyordu, yarı yolda indi! Gönül Dağı'nda ayrılık yapbozu! Bu kez ters köşe geldi...

Sezon finaline gidiyordu, yarı yolda indi! Gönül Dağı'nda ayrılık yapbozu! Bu kez ters köşe geldi...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde ayrılık iddiaları kafaları karıştırdı. Yeni bölümüyle ekranlara gelen dizide Sefer ve Zahide'nin düğün zamanı yaklaşırken, ev meselesini çözmeleri gerekmektedir. Selami ve Keriman'ı aileleriyle barıştırma kararı alırlar. Dizide Serdar karakterine hayat veren Utku Ateş'in başka diziye dahil olacağı iddiaları sonrasında gelecek açıklamalar bekleniyor.

Giriş Tarihi: 10.05.2021 23:48 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 23:48
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Sezon finaline gidiyordu, yarı yolda indi! Gönül Dağı'nda ayrılık yapbozu! Bu kez ters köşe geldi...

Sezon finaline gidiyordu, yarı yolda indi. Gönül Dağı'nda ayrılık yapbozu. Bu kez ters köşe geldi. Cumartesi akşamları izleyicilerin karşısına çıkan Gönül Dağı'nda heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın yer aldığı dizide bu hafta Araba İcadı Yarışması'nın zamanı gelmiştir. Taner ve amcaoğulları, henüz bitmemiş olan arabalarını tamamlamak için yoğun bir çalışma içerisine girecektir. Diğer yandan dizide beklenmedik gelişmelerde yaşanıyor. Dizide Serdar karakterine hayat veren Utku Ateş'in yeni sezonda başka projede yer alacağı iddia edildi. Oyuncu ve yapımcılar tarafından gelecek açıklamalar bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sezon finaline gidiyordu, yarı yolda indi! Gönül Dağı'nda ayrılık yapbozu! Bu kez ters köşe geldi...

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Gönül Dağı 22 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 29. bölüm ile sezon finali yapacak.

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Sezon finaline gidiyordu, yarı yolda indi! Gönül Dağı'nda ayrılık yapbozu! Bu kez ters köşe geldi...

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Araba İcadı Yarışması'nın zamanı gelmiştir. Taner ve amcaoğulları, henüz bitmemiş olan arabalarını tamamlamak için yoğun bir çalışma içerisine girecektir. Öte yandan Taner, babası tutuklandığı için moralsiz olan Dilek'i, yeniden hayata döndürmek için çaba harcayacaktır. Yarışma günü geldiğinde amcaoğulları; Dilek, Cemile ve Asuman'ı da yanlarına alarak yarışmaya gidecektir.

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Sezon finaline gidiyordu, yarı yolda indi! Gönül Dağı'nda ayrılık yapbozu! Bu kez ters köşe geldi...

UTKU ATEŞ DİZİDEN AYRILDI MI?

Utku Ateş, Show TV'nin yeni dizisi Cam Tavanlar ile anlaşma yaptığı biliniyor. Oyuncuyla ilgili detaylı bilgi yer alınca haberimizde yer alacaktır.

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Sezon finaline gidiyordu, yarı yolda indi! Gönül Dağı'nda ayrılık yapbozu! Bu kez ters köşe geldi...

UTKU ATEŞ KİMDİR?

Utku Ateş, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur.

Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde tamamladıktan sonra Craft Atölye Oyunculuk Eğitimi ve Akademi 35.5 Sahne Sanatları'nda Oyunculuk Eğitimi almıştır.