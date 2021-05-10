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Sezon finaline gidiyordu, yarı yolda indi! Gönül Dağı'nda ayrılık yapbozu! Bu kez ters köşe geldi...
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde ayrılık iddiaları kafaları karıştırdı. Yeni bölümüyle ekranlara gelen dizide Sefer ve Zahide'nin düğün zamanı yaklaşırken, ev meselesini çözmeleri gerekmektedir. Selami ve Keriman'ı aileleriyle barıştırma kararı alırlar. Dizide Serdar karakterine hayat veren Utku Ateş'in başka diziye dahil olacağı iddiaları sonrasında gelecek açıklamalar bekleniyor.
Giriş Tarihi: 10.05.2021 23:48Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 23:48