Sezon finaline gidiyordu, yarı yolda indi. Gönül Dağı'nda ayrılık yapbozu. Bu kez ters köşe geldi. Cumartesi akşamları izleyicilerin karşısına çıkan Gönül Dağı'nda heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın yer aldığı dizide bu hafta Araba İcadı Yarışması'nın zamanı gelmiştir. Taner ve amcaoğulları, henüz bitmemiş olan arabalarını tamamlamak için yoğun bir çalışma içerisine girecektir. Diğer yandan dizide beklenmedik gelişmelerde yaşanıyor. Dizide Serdar karakterine hayat veren Utku Ateş'in yeni sezonda başka projede yer alacağı iddia edildi. Oyuncu ve yapımcılar tarafından gelecek açıklamalar bekleniyor.