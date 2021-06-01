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Haberler Galeri Şeyma Subaşı'yla alay etmişti! Bahar Şahin 'uçak kapatma' haberlerine isyan etti

Şeyma Subaşı'yla alay etmişti! Bahar Şahin 'uçak kapatma' haberlerine isyan etti

Beşiktaş'lı futbolcu Dorukhan Toköz ile aşk yaşadığı haberleri ile gündeme gelen Bahar Şahin, geçtiğimiz gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Şeyma Subaşı ile alay etmişti. Sevgilisinin uçak kapatma olayına gönderme yapan Şahin, boş uçakta çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Şahin, paylaşım sonrası hakkında yazılan 'uçak kapatma' haberlerine isyan etti.

Giriş Tarihi: 01.06.2021 20:24
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Şeyma Subaşı'yla alay etmişti! Bahar Şahin 'uçak kapatma' haberlerine isyan etti

Oyuncu Bahar Şahin, geçtiğimiz gün sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. 'Uçak kapattırmak moda oldu, eniştemiz sağ olsun' ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulunan Şahin, Şeyma Subaşı'na göndermede bulundu.

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Şeyma Subaşı'yla alay etmişti! Bahar Şahin 'uçak kapatma' haberlerine isyan etti

Bahar Şahin, hakkında çıkan 'uçak kapatma' haberlerinin ardından yeni bir paylaşımda bulunarak sitem etti. Şahin, şu ifadeleri kullandı:

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Şeyma Subaşı'yla alay etmişti! Bahar Şahin 'uçak kapatma' haberlerine isyan etti

'PRİME İHTİYACIMIZ YOK'

'Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bizim uçak kapattırmışlığımız yok. Bunu kendinize dert edinip Türk Hava Yollarını niye arıyorsunuz? Sizin başka derdiniz yok mu? Bu bir... İkincisi, prim denilen şeye çok şükür ihtiyacımız yok. Sinirlerim bozuldu. Yani derdiniz mi yok ya... Biz ilk sıradaydık girdik, dalga geçtik ve eğlendik.'

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Şeyma Subaşı'yla alay etmişti! Bahar Şahin 'uçak kapatma' haberlerine isyan etti

NE OLMUŞTU?

Şeyma Subaşı geçtiğimiz haftalarda, kendisi ve kızı Melisa'nın yolculuk yapabilmesi için sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin, özel jet bulamayınca bir yolcu uçağı kapattığını sosyal medya paylaşımı ile duyurdu.

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Şeyma Subaşı'yla alay etmişti! Bahar Şahin 'uçak kapatma' haberlerine isyan etti

Subaşı, Instagram hesabından peş peşe yaptığı paylaşımlarına "Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti" notunu düştü.