Şeyma Subaşı'yla alay etmişti! Bahar Şahin 'uçak kapatma' haberlerine isyan etti

'PRİME İHTİYACIMIZ YOK'

'Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bizim uçak kapattırmışlığımız yok. Bunu kendinize dert edinip Türk Hava Yollarını niye arıyorsunuz? Sizin başka derdiniz yok mu? Bu bir... İkincisi, prim denilen şeye çok şükür ihtiyacımız yok. Sinirlerim bozuldu. Yani derdiniz mi yok ya... Biz ilk sıradaydık girdik, dalga geçtik ve eğlendik.'