ANA SAYFA
Şeyma Subaşı'yla alay etmişti! Bahar Şahin 'uçak kapatma' haberlerine isyan etti
Beşiktaş'lı futbolcu Dorukhan Toköz ile aşk yaşadığı haberleri ile gündeme gelen Bahar Şahin, geçtiğimiz gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Şeyma Subaşı ile alay etmişti. Sevgilisinin uçak kapatma olayına gönderme yapan Şahin, boş uçakta çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Şahin, paylaşım sonrası hakkında yazılan 'uçak kapatma' haberlerine isyan etti.
Giriş Tarihi: 01.06.2021 20:24
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10