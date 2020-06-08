08 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şeyma Subaşı'nın nafakasını ifşa eden bankacıya hapis şoku!

Şeyma Subaşı'nın nafakasını ifşa eden bankacıya hapis şoku!

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın bir yıllık evliliklerini sonlandırmasının ardından Subaşı'nın aldığı nafaka konuşulmuştu. Şubaşı'nın hesap hareketlerini bankanın sistemi üzerinden kayda alıp sosyal medyada paylaşan banka memuru, önce işinden oldu, ardından savcılığa şikayet edildi. Bankacı hakkında hapis istemiyle dava açıldı.

Giriş Tarihi: 08.06.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 11:39
  • 1
  • 8
Şeyma Subaşı'nın nafakasını ifşa eden bankacıya hapis şoku! GALERİ DEVAM EDİYOR

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, anlaşmalı olarak boşanmış, aralarında imzalanan protokole göre; Ilıcalı'nın, Subaşı'ya aylık 125 bin lira nafaka ödemesine karar verilmişti.

  • 2
  • 8
Şeyma Subaşı'nın nafakasını ifşa eden bankacıya hapis şoku!

Bu gelişmenin ardından birkaç ay sonra sosyal medyada Subaşı'nın özel bir bankada bulunan hesabının ekran görüntüleri 'Ilıcalı'dan gelen 125 bin liralık nafakanın görüntüleri' adı altında paylaşıldı. Banka hemen inceleme başlattı.

  • 3
  • 8
Şeyma Subaşı'nın nafakasını ifşa eden bankacıya hapis şoku!

Fotoğrafın, 2 Ocak'ta bankaya ait olarak kullanılan özel bir platformdan çekildiği, platformda oturum açan kişinin de kredi izleme ve analiz bölümünde çalışan Fulya A. olduğu belirlendi.

  • 4
  • 8
Şeyma Subaşı'nın nafakasını ifşa eden bankacıya hapis şoku!

Subaşı'ya ait varlık listesinin görüntülemesini yapma işinin Fulya A.'nın işi gereği olmadığı anlaşıldı.

  • 5
  • 8
Şeyma Subaşı'nın nafakasını ifşa eden bankacıya hapis şoku!

'KİMSEYE GÖNDERMEDİM'

Fulya A., Subaşı'nın hesap hareketlerini görüntülediğini, üzerinde adı yazılı olan görüntüyü kendisinin çekip çekmediğini hatırlamadığını, kimseye göndermediğini, bankanın istifa etmesini istemesi üzerine iş akdini sonlandırdığını beyan etti.