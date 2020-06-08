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Şeyma Subaşı'nın nafakasını ifşa eden bankacıya hapis şoku!
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın bir yıllık evliliklerini sonlandırmasının ardından Subaşı'nın aldığı nafaka konuşulmuştu. Şubaşı'nın hesap hareketlerini bankanın sistemi üzerinden kayda alıp sosyal medyada paylaşan banka memuru, önce işinden oldu, ardından savcılığa şikayet edildi. Bankacı hakkında hapis istemiyle dava açıldı.
Giriş Tarihi: 08.06.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 11:39
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