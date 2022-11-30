HaberlerGaleriŞeyma Subaşı’nın kızı Melisa ile paylaştığı kareye düştüğü not boğazları düğümledi! Acun Ilıcalı bu sözlere ne diyecek?
Şeyma Subaşı’nın kızı Melisa ile paylaştığı kareye düştüğü not boğazları düğümledi! Acun Ilıcalı bu sözlere ne diyecek?
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı şu sıralarda Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi yaşadığı aşkla anılıyor. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın birlikteliklerinden kızları Melisa dünyaya geldi. Çiftin yollarını ayırmasıyla Melisa'nın velayeti Ilıcalı'ya verildi. Dün akşam Şeyma Subaşı'nın kızıyla paylaştığı fotoğrafa düştüğü not sosyal medyanın gündemine oturdu. Subaşı paylaşımına, "En kötü his…" sözleriyle başladı. Peki Acun Ilıcalı bu ifadelere ne diyecek? İşte o paylaşım…