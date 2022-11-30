30 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şeyma Subaşı’nın kızı Melisa ile paylaştığı kareye düştüğü not boğazları düğümledi! Acun Ilıcalı bu sözlere ne diyecek?

Şeyma Subaşı’nın kızı Melisa ile paylaştığı kareye düştüğü not boğazları düğümledi! Acun Ilıcalı bu sözlere ne diyecek?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı şu sıralarda Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi yaşadığı aşkla anılıyor. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın birlikteliklerinden kızları Melisa dünyaya geldi. Çiftin yollarını ayırmasıyla Melisa'nın velayeti Ilıcalı'ya verildi. Dün akşam Şeyma Subaşı'nın kızıyla paylaştığı fotoğrafa düştüğü not sosyal medyanın gündemine oturdu. Subaşı paylaşımına, "En kötü his…" sözleriyle başladı. Peki Acun Ilıcalı bu ifadelere ne diyecek? İşte o paylaşım…

Giriş Tarihi: 30.11.2022 09:34
  • 1
  • 144
Şeyma Subaşı’nın kızı Melisa ile paylaştığı kareye düştüğü not boğazları düğümledi! Acun Ilıcalı bu sözlere ne diyecek?

Acun Ilıcalı'nın eski eşi aynı zamanda en küçük kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı'nın paylaşımı boğazları düğümledi. Paylaşımına düştüğü not ise oldukça düşündürdü… Şeyma Subaşı bir yanında kışı yaşarken diğer yandan da sevgilisi Meedo ile evleneceği ortaya çıktı. Subaşı ile Meedo'nun düğün tarihi ve yeri belli oldu. İşte sosyal medya fenomeninin o paylaşımı ve düğününe dair detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 144
Şeyma Subaşı’nın kızı Melisa ile paylaştığı kareye düştüğü not boğazları düğümledi! Acun Ilıcalı bu sözlere ne diyecek?

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile 2. defa barıştığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlenme kararı vermişti. Günaydın yazarı Bülent Cankurt Şeyma Subaşı ve sevgilisinin düğün yeri ve tarihini açıkladı.

  • 3
  • 144
Şeyma Subaşı’nın kızı Melisa ile paylaştığı kareye düştüğü not boğazları düğümledi! Acun Ilıcalı bu sözlere ne diyecek?

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından açtığı kafeyi de kapatıp yurt dışına yerleşmişti. İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sonrasında Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aradığı mutluluğu buldu.

  • 4
  • 144
Şeyma Subaşı’nın kızı Melisa ile paylaştığı kareye düştüğü not boğazları düğümledi! Acun Ilıcalı bu sözlere ne diyecek?

Şeyma Subaşı, Haziran 2021'de Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den (Meedo) romantik bir evlilik teklifi almıştı. Ancak muradına erememişti.

  • 5
  • 144
Şeyma Subaşı’nın kızı Melisa ile paylaştığı kareye düştüğü not boğazları düğümledi! Acun Ilıcalı bu sözlere ne diyecek?

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile kısa bir ayrılık süreci geçiren Subaşı, ikinci kez barıştı ve mutluluklarını evlilikle taçlandırma kararı aldı.