Şeyma Subaşı’nın kızı Melisa ile paylaştığı kareye düştüğü not boğazları düğümledi! Acun Ilıcalı bu sözlere ne diyecek?

Acun Ilıcalı'nın eski eşi aynı zamanda en küçük kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı'nın paylaşımı boğazları düğümledi. Paylaşımına düştüğü not ise oldukça düşündürdü… Şeyma Subaşı bir yanında kışı yaşarken diğer yandan da sevgilisi Meedo ile evleneceği ortaya çıktı. Subaşı ile Meedo'nun düğün tarihi ve yeri belli oldu. İşte sosyal medya fenomeninin o paylaşımı ve düğününe dair detaylar…