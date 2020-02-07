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Şeyma Subaşı’ndan Acun Ilıcalı açıklaması: Bilmediğiniz çok şey var

Youtube'da kendisine kanal açan ve günlük yaşantısında yaptıklarını paylaşan Şeyma Subaşı, son videosuyla adından söz ettirdi. Acun Ilıcalı ile tanışması hakkında konuşan Subaşı, "Bilmediğiniz çok şey var" diyerek kafa karıştırdı. Subaşı'nın eski eşi hakkında açıklamalarda bulunması takipçilerinden tepki almasına neden oldu.

Giriş Tarihi: 07.02.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 17:21
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Şeyma Subaşı’ndan Acun Ilıcalı açıklaması: Bilmediğiniz çok şey var

Kısa bir süre önce YouTube kanalı açan ve günlük yaşantısında yaptıklarını paylaşan Şeyma Subaşı, son videosunda spor öncesi içtiği kahveli karışımın tarifini verdi.

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Şeyma Subaşı’ndan Acun Ilıcalı açıklaması: Bilmediğiniz çok şey var

Mutfakta tarif verirken eski yaşantısından bahseden Subaşı, tek celsede boşandığı Acun Ilıcalı hakkında da ilginç bir çıkışta bulundu.

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Şeyma Subaşı’ndan Acun Ilıcalı açıklaması: Bilmediğiniz çok şey var

"BİLMEDİĞİNİZ ÇOK ŞEY VAR"

16 yaşında moda yarışmasına katılan Şeyma Subaşı, o dönemlerde yüzü ve fiziğinin henüz oturmadığını ve ailesini bu yarışmaya katılmak için zor ikna ettiğini anlattı.

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Şeyma Subaşı’ndan Acun Ilıcalı açıklaması: Bilmediğiniz çok şey var

20 yaşında Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Var Mısın Yok Musun isimli yarışmaya katıldıktan sonra hayatının değiştiğini söyleyen Subaşı, Ilıcalı ile tanışmasıyla alakalı "Bilmediğiniz çok şey var nasıl başladığı ile ilgili ama o konuları konuşmayacağım" diyerek gönderme yaptı.

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Şeyma Subaşı’ndan Acun Ilıcalı açıklaması: Bilmediğiniz çok şey var

ACUN ÇIKIŞI TEPKİ ÇEKTİ

Ünlü DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı bu çıkışından sonra sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Birçok kullanıcı "Hayatında biri varken bu konuları konuşman ne kadar doğru" derken bazı kullanıcılar da Subaşı'nın dikkat çekmek için böyle çıkışlarda bulunduğunu iddia etti.