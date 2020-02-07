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Şeyma Subaşı’ndan Acun Ilıcalı açıklaması: Bilmediğiniz çok şey var
Youtube'da kendisine kanal açan ve günlük yaşantısında yaptıklarını paylaşan Şeyma Subaşı, son videosuyla adından söz ettirdi. Acun Ilıcalı ile tanışması hakkında konuşan Subaşı, "Bilmediğiniz çok şey var" diyerek kafa karıştırdı. Subaşı'nın eski eşi hakkında açıklamalarda bulunması takipçilerinden tepki almasına neden oldu.
Giriş Tarihi: 07.02.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 17:21
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