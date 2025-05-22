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Şeyma Subaşı yine dillere düştü! "Cacık" tarifi olay oldu

Melisa Ilıcalı isminde bir kızı olan Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Brezilyalı sevgilisi Marlon Teixeria ile bir süredir aşk yaşayan fenomen isim, bu kez konuk olduğu bir programda yaptığı açıklamalarla dillere düştü. Kızı Melisa'nın yazdığı mektubu ilk kez açıklayan Subaşı, "cacık" gafıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.05.2025 11:16 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 11:16
Şeyma Subaşı yine dillere düştü! Melisa’nın yazdığı mektup açıkladı

Miami - Bali ve İstanbul üçgeninde hareketli bir yaşam süren ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, uzun süredir Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yaşadığı aşkıyla da merak konusu oluyor.

Şeyma Subaşı yine dillere düştü! Melisa’nın yazdığı mektup açıkladı

Şu sıralar İstanbul'da olan Şeyma Subaşı, Aslıhan Doğan'ın sunuculuğunu yaptığı Youtube programına konuk oldu. 35 yaşındaki güzel isim programda sabah rutinini paylaştı.

Şeyma Subaşı yine dillere düştü! Melisa’nın yazdığı mektup açıkladı

Subaşı, "Ben meditasyon seviyorum, iyi hissettiriyor. Sabahları müzik dinlemeyi severim moduma göre seçerim. Genelde musikiler dinlediğim oluyor, bunları paylaşmıyorum. Beni kendimle buluşturuyor. Ben kahveciyim, aç karnına su sonra kahve. Sıcak suya limon sıkıyorum. Spora gitmeden önce yemek yerim. İki yumurta ve avokado yiyorum. Sabah rutinim hep devam ediyor." dedi.

Şeyma Subaşı yine dillere düştü! Melisa’nın yazdığı mektup açıkladı

Subaşı ayrıca "Ben tatlıyı seviyorum, örneğin canım çok tatlı istiyor sabahki yulafıma hurma koyuyorum. Kokoreç, lahmacun çok seviyorum. Çok spor yapıyorum." dedi.

Şeyma Subaşı yine dillere düştü! Melisa’nın yazdığı mektup açıkladı

Kızı Melisa'nın Anneler Günü için kendisine yazdığı mektubu da ilk kez açıklayan Subaşı, "Melisa bana Anneler Günü'nde bir yazı yazdı, genele paylaşmadım. Bir yerde şey yazıyor 'Ben çok üzülüyorum gittiğin zaman ama seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı yine dillere düştü! Melisa’nın yazdığı mektup açıkladı

CACIĞI HATIRLAMAMASI OLAY OLDU

Sosyal medyanın en çok linç yiyen insanlarından biri olduğunu dile getiren hatta programda da linç yiyeceğini söyleyen Subaşı bu kez de cacığı hatırlamadı. Cacığı hatırlamayan ünlü isim yine sosyal medyanın diline düştü.