22 Mayıs 2025, Perşembe
Şeyma Subaşı yine dillere düştü! "Cacık" tarifi olay oldu
Melisa Ilıcalı isminde bir kızı olan Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Brezilyalı sevgilisi Marlon Teixeria ile bir süredir aşk yaşayan fenomen isim, bu kez konuk olduğu bir programda yaptığı açıklamalarla dillere düştü. Kızı Melisa'nın yazdığı mektubu ilk kez açıklayan Subaşı, "cacık" gafıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Giriş Tarihi: 22.05.2025 11:16 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 11:16