Şeyma Subaşı yine dillere düştü! "Cacık" tarifi olay oldu

Kızı Melisa'nın Anneler Günü için kendisine yazdığı mektubu da ilk kez açıklayan Subaşı, "Melisa bana Anneler Günü'nde bir yazı yazdı, genele paylaşmadım. Bir yerde şey yazıyor 'Ben çok üzülüyorum gittiğin zaman ama seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı.