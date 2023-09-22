Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanıyor! Yüzüğünü çıkardı

Şeyma Subaşı, uzun süredir birliktelik yaşadığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece düğünle evlenmişti. Evlilik sonrası sosyal medya paylaşımlarına eskisi kadar ağırlık vermeyen ünlü isim hakkında şok bir iddia gündeme geldi. Bir süredir İstanbul'da olan Subaşı'nın 4 ay önce evlendiği eşi Meedo'dan boşanacağı öne sürüldü. Subaşı'nın paylaşımdaki o detayı fark eden sosyal medya kullanıcıları 'Boşanıyor' iddiasını konuşmaya başladı.