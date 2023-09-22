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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanıyor! Yüzüğünü çıkardı

Şeyma Subaşı, uzun süredir birliktelik yaşadığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece düğünle evlenmişti. Evlilik sonrası sosyal medya paylaşımlarına eskisi kadar ağırlık vermeyen ünlü isim hakkında şok bir iddia gündeme geldi. Bir süredir İstanbul'da olan Subaşı'nın 4 ay önce evlendiği eşi Meedo'dan boşanacağı öne sürüldü. Subaşı'nın paylaşımdaki o detayı fark eden sosyal medya kullanıcıları 'Boşanıyor' iddiasını konuşmaya başladı.

Giriş Tarihi: 22.09.2023 08:40
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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanıyor! Yüzüğünü çıkardı

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul'da nikah masasına oturmuştu.

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanıyor! Yüzüğünü çıkardı

Ardından Subaşı ve Alsaloussi Fas'ın Marakeş şehrinde dillere destan bir düğünle dünyavevine girmişti.

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanıyor! Yüzüğünü çıkardı

Çift 3 gün 3 gece süren düğün sonrası balayı için önce Japonya'yı sonra Bali'yi tercih etmişti.

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanıyor! Yüzüğünü çıkardı

Evlilik sonrası adeta inzivaya çekilen Subaşı, daha az paylaşım yapmaya başlamıştı.

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanıyor! Yüzüğünü çıkardı

Son paylaşımı ise sosyal medyayı çalkaladı.