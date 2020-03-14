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Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia corona virüsü nedeniyle karantinaya alındı

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia, yurtdışından gelmesinin ardından 14 gün kuralına uymaması nedeniyle tepki toplamıştı. İçişleri Bakanlığının harekete geçmesiyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de coronavirüs testinden geçirilen Şeyma Subaşı ile Guido Senia, 14 gün evden çıkmama şartıyla eve gönderildi. Şeyma Subaşı da konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 14.03.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 17:29
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Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia corona virüsü nedeniyle karantinaya alındı

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia, yurtdışından Türkiye'ye gelmesinin ardından 14 gün kuralına uymamış ve İstanbul'da bir partiye katılmıştı.

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Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia corona virüsü nedeniyle karantinaya alındı

Yurtdışından Türkiye'ye geldikten sonra 14 gün karantina altında kalma kuralına uymadığı iddiasıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia bir gece karantinada kaldı.

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Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia corona virüsü nedeniyle karantinaya alındı

Subaşı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda; "Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs salgınını önlemek için aldığı önlemler kapsamında biz de bir akşam misafir edildik. Ülkemizin sağlığı için verdikleri mücadele ve bize gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eder tüm sağlık camiasıın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım" dedi.

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Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia corona virüsü nedeniyle karantinaya alındı

Subaşı ve sevgilisi dün yurtdışından gelenlere önerilen 14 gün kuralına uymadıkları gerekçesiyle eleştirilmişti.

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Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia corona virüsü nedeniyle karantinaya alındı

Subaşı da dün akşam saatlerinde şu açıklamayı yapmıştı: