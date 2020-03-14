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Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia corona virüsü nedeniyle karantinaya alındı
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia, yurtdışından gelmesinin ardından 14 gün kuralına uymaması nedeniyle tepki toplamıştı. İçişleri Bakanlığının harekete geçmesiyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de coronavirüs testinden geçirilen Şeyma Subaşı ile Guido Senia, 14 gün evden çıkmama şartıyla eve gönderildi. Şeyma Subaşı da konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 14.03.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 17:29
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