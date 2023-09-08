Şeyma Subaşı reklam üstüne reklam yapmıştı! Kitabı 5 TL’ye düştü

Her hareketiyle olay olan Şeyma Subaşı, hayatını anlattığı 'Sadece Şeyma' adında bir kitap çıkarmıştı. 2019 yılında yayınlanan kitap için reklam üstüne reklam yapan fenomen isim, o dönem epey ses getirmişti. O kitapla ilgili şaşırtıcı bir haber geldi. Subaşı'nın kitabının, bir alışveriş sitesinde %93 indirimle 5 TL'ye satışa çıkarıldığı öğrenildi. Bunu gören sosyal medya kullanıcıları, fenomeni diline doladı.