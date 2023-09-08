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Şeyma Subaşı reklam üstüne reklam yapmıştı! Kitabı 5 TL’ye düştü

Her hareketiyle olay olan Şeyma Subaşı, hayatını anlattığı 'Sadece Şeyma' adında bir kitap çıkarmıştı. 2019 yılında yayınlanan kitap için reklam üstüne reklam yapan fenomen isim, o dönem epey ses getirmişti. O kitapla ilgili şaşırtıcı bir haber geldi. Subaşı'nın kitabının, bir alışveriş sitesinde %93 indirimle 5 TL'ye satışa çıkarıldığı öğrenildi. Bunu gören sosyal medya kullanıcıları, fenomeni diline doladı.

Giriş Tarihi: 08.09.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023 13:26
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Şeyma Subaşı reklam üstüne reklam yapmıştı! Kitabı 5 TL’ye düştü

2018 yılında Acun Ilıcalı ile evliliği sona eren sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz aylarda İstanbul'da dünyaevine girmişti.

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Şeyma Subaşı reklam üstüne reklam yapmıştı! Kitabı 5 TL’ye düştü

Nikahı İstanbul'da yapan Subaşı ve Alsaloussi, Fas'ın Marakeş şehrinde de dillere destan bir düğün gerçekleştirmişti.

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Şeyma Subaşı reklam üstüne reklam yapmıştı! Kitabı 5 TL’ye düştü

Balayı için önce Japonya'nın yolunu tutan çift; daha sonra Bali'ye geçmişti. 18 Mayıs'ta da özel bir uçakla Tokyo'ya uçmuştu.

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Şeyma Subaşı reklam üstüne reklam yapmıştı! Kitabı 5 TL’ye düştü

Evlendikten sonra sosyal medya hesabını eskisi kadar aktif kullanmayan Şeyma Subaşı, bu kez bir paylaşımıyla değil kitabıyla gündeme geldi.

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Şeyma Subaşı reklam üstüne reklam yapmıştı! Kitabı 5 TL’ye düştü

Şeyma Subaşı, 2019 yılında "Sadece Şeyma" adında bir kitap çıkarmış ve bu kitapta hayatını anlatmıştı.