Şevval Şahin Londra'ya mı yerleşti? Yakalama kararı sonrası yeni iddia
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında adı geçen 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, günler geçmesine rağmen Türkiye'ye dönmedi. Kamuoyunun merakla takip ettiği süreçte, ünlü model hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonu kapsamında, 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin hakkında da gözaltı kararı çıkarılmıştı.
Ancak Şahin'in yurt dışında bulunması nedeniyle gözaltı işlemi gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine savcılık, Şahin hakkında bu kez yakalama kararı verdi.
"DÖNECEĞİM" DEDİ DÖNMEDİ
Yakalama kararının ardından açıklama yapan Şevval Şahin, "Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye İngiltere'ye gelmiştim.
Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum." demişti. Ancak Şahin, Türkiye'ye dönmedi.
Şevval Şahin hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
Şahin'in İngiltere'de bir modellik ajansına kayıt olduğu ve Londra'ya yerleştiği öne sürüldü.