Şevval Şahin Londra'ya mı yerleşti? Yakalama kararı sonrası yeni iddia

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonu kapsamında, 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin hakkında da gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Ancak Şahin'in yurt dışında bulunması nedeniyle gözaltı işlemi gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine savcılık, Şahin hakkında bu kez yakalama kararı verdi.