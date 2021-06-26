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Haberler Galeri Şevval Şahin denize atma skandalının ardından Marcus Aral’la ilgili harekete geçti

Şevval Şahin denize atma skandalının ardından Marcus Aral’la ilgili harekete geçti

Şevval Şahin, uzun süredir ilişki yaşadığı Marcus Aral'la ayrılmasının ardından Sabancıların torunu Kerem Kamışlı ile görülmüştü. Boğaz'da bir mekanda yemeğe çıkan ikilinin gecesini Marcus Aral bozdu. Aral ve Kamışlı birbirine girdi. Kavga büyüyünce Yiğit Marcus Aral, Kerem Kamışlı'yı denize attı. Yaşanan skandalın ardından Şahin harekete geçti. Olayla ilgili açıklama yapan model, "Dışarıdan çok komik görünen bu olay unutmayın ki bana yapılan büyük bir psikolojik şiddet. Bu olaydan sonra artık güvende hissetmediğim için yasal yollara da başvurdum" dedi.

Giriş Tarihi: 26.06.2021 12:00 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 12:00
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Şevval Şahin denize atma skandalının ardından Marcus Aral’la ilgili harekete geçti

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasını birincisi Şevval Şahin, aşk yaşadığı yazılımcı Yiğit Marcus Aral ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı.

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Şevval Şahin denize atma skandalının ardından Marcus Aral’la ilgili harekete geçti

Ayrılık sonrası kısa sürede toparlanan Şevval Şahin, Sakıp Sabancı'nın yeğeni Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Kamışlı ile Boğaz'da bir mekanda yemek yedi. Şahin, Kamışlı ile lüks bir mekanda yemek yediği sırada eski erkek arkadaşının gelmesi nedeniyle zor anlar yaşamıştı.

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Şevval Şahin denize atma skandalının ardından Marcus Aral’la ilgili harekete geçti

SANDALYEYLE DENİZE ATMIŞTI

Hızlı ve sinirli şekilde mekana giren Marcus Aral, gözlerini hemen eski sevgilisiyle Kerem Kamışlı'nın olduğu masaya çevirmişti. Koşar adımlarla masaya giden Aral, Şahin'in yanındaki Kamışlı'yı denize atmıştı. Hemen mekandaki garsonlar ve diğer müşterilerin yardımıyla denizden çıkarılan Kerem Kamışlı'nın neye uğradığını şaşırdığı görülmüştü.

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Şevval Şahin denize atma skandalının ardından Marcus Aral’la ilgili harekete geçti

"NE OLDU, DENİZE Mİ DÜŞTÜN"

Marcus Aral'ın Kerem Kamışlı'yı denize attıktan sonra kameralara yansıyan anlarda, imalı bir şekilde "Ne oldu, denize mi düştün" diye sormuştu. Şevval Sahin'in de eski sevgilisi Marcus'un daha fazla zarar vermemesi için Sabancı'nın önünde durmuştu.

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Şevval Şahin denize atma skandalının ardından Marcus Aral’la ilgili harekete geçti

MASALARINDA OTURUP SELFİE ÇEKMİŞ

Gündemde bomba etkisi yaratan olay sonrasında bugün yeni bir gelişme yaşanmıştı. Marcus'un çektiği bir selfie ortaya çıkmıştı. Fotoğrafta, Marcus'un dün akşam yaşanan olay öncesinde Şahin ve Kamışlı'nın masasında oturmuştu.