Şevval Şahin denize atma skandalının ardından Marcus Aral’la ilgili harekete geçti

Şevval Şahin, uzun süredir ilişki yaşadığı Marcus Aral'la ayrılmasının ardından Sabancıların torunu Kerem Kamışlı ile görülmüştü. Boğaz'da bir mekanda yemeğe çıkan ikilinin gecesini Marcus Aral bozdu. Aral ve Kamışlı birbirine girdi. Kavga büyüyünce Yiğit Marcus Aral, Kerem Kamışlı'yı denize attı. Yaşanan skandalın ardından Şahin harekete geçti. Olayla ilgili açıklama yapan model, "Dışarıdan çok komik görünen bu olay unutmayın ki bana yapılan büyük bir psikolojik şiddet. Bu olaydan sonra artık güvende hissetmediğim için yasal yollara da başvurdum" dedi.