04 Temmuz 2022, Pazartesi
Sevmek Zamanı’nın Kağan’ı İlhan Şen’in sevgilisi ortaya çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı
Sevmek Zamanı dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkan İlhan Şen gündeme oturdu. Canlandırdığı Kağan karakteriyle yaz aylarına damgasını vurmaya hazırlanan İlhan Şen, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Bir dönem eski rol arkadaşı Burcu Özberk'le aşk yaşadığı haberiyle magazin gündemine oturan yakışıklı oyuncunun sevgilisi ortaya çıktı. Güzelliğiyle hayran bırakan sevgilisi bakın kim çıktı...
Giriş Tarihi: 04.07.2022 16:36 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 16:36
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