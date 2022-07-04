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Haberler Galeri Sevmek Zamanı’nın Kağan’ı İlhan Şen’in sevgilisi ortaya çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Sevmek Zamanı’nın Kağan’ı İlhan Şen’in sevgilisi ortaya çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Sevmek Zamanı dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkan İlhan Şen gündeme oturdu. Canlandırdığı Kağan karakteriyle yaz aylarına damgasını vurmaya hazırlanan İlhan Şen, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Bir dönem eski rol arkadaşı Burcu Özberk'le aşk yaşadığı haberiyle magazin gündemine oturan yakışıklı oyuncunun sevgilisi ortaya çıktı. Güzelliğiyle hayran bırakan sevgilisi bakın kim çıktı...

Giriş Tarihi: 04.07.2022 16:36 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 16:36
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Sevmek Zamanı’nın Kağan’ı İlhan Şen’in sevgilisi ortaya çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Sevmek Zamanı'nda canlandırdığı Kağan karakteriyle ekrana bomba gibi dönen İlhan Şen izleyiciler tarafından da yakın takibe alındı.

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Sevmek Zamanı’nın Kağan’ı İlhan Şen’in sevgilisi ortaya çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Başarılı oyunculuğuyla bir kez daha kendisine hayran bırakan yakışıklı oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu gören şaştı kaldı.

İşte İlhan Şen'in sevgilisi...

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Sevmek Zamanı’nın Kağan’ı İlhan Şen’in sevgilisi ortaya çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

GÜLPERİ ÖZDEMİR'İN SEVGİLİSİ MEHMET AYKAÇ

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Sevmek Zamanı’nın Kağan’ı İlhan Şen’in sevgilisi ortaya çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı
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Sevmek Zamanı’nın Kağan’ı İlhan Şen’in sevgilisi ortaya çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı