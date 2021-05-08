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Sevgilisi kesenin ağzını açtı! Şeyma Subaşı jetine kavuştu
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi, Bali'den dönerken özel jet bulamayınca yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçağı kapatmıştı. Şubaşı'nın yaptığı paylaşım sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Bir süredir Dubai'de tatil yapan çiftten Saloussi, bu kez sevgilisinin ayaklarını özel jet ile yerden kesti.
Giriş Tarihi: 08.05.2021 16:27 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 16:27
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