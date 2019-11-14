14 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Sevgili Geçmiş'in yıldızı Seçkin Özdemir yeni imajıyla olay oldu

Magazin dünyasının yakından takip ettiği Seçkin Özdemir, Sevgili Geçmiş dizisiyle ekranlara geri döndü. Sevgili Geçmiş dizisinin başrol oyuncularından Seçkin Özdemir, aylarca hazırlandığı yeni imajıyla izleyici karşısına çıktı. Seçkin Özdemir yeni imajıyla dikkarleri üzerine çekerken, özel hayatıyla da gündem oldu. Sevenleri tarafından ilgi odağı olan Seçkin Özdemir'in yaşı merak konusu oldu. Peki Seçkin Özdemir kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...

Giriş Tarihi: 14.11.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 10:51
  • 1
  • 25
Sevgili Geçmiş'in yıldızı Seçkin Özdemir yeni imajıyla olay oldu

Magazin dünyasının yakından takip ettiği Seçkin Özdemir, Sevgili Geçmiş dizisiyle ekranlara geri döndü. Sevgili Geçmiş dizisinin başrol oyuncularından Seçkin Özdemir, aylarca hazırlandığı yeni imajıyla izleyici karşısına çıktı. Seçkin Özdemir yeni imajıyla dikkarleri üzerine çekerken, özel hayatıyla da gündem oldu.

  • 2
  • 25
Sevgili Geçmiş'in yıldızı Seçkin Özdemir yeni imajıyla olay oldu

Sevenleri tarafından ilgi odağı olan Seçkin Özdemir'in yaşı merak konusu oldu.

  • 3
  • 25
Sevgili Geçmiş'in yıldızı Seçkin Özdemir yeni imajıyla olay oldu

Peki Seçkin Özdemir kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...

  • 4
  • 25
Sevgili Geçmiş'in yıldızı Seçkin Özdemir yeni imajıyla olay oldu

SEÇKİN ÖZDEMİR

25 Ağustos 1981

  • 5
  • 25
Sevgili Geçmiş'in yıldızı Seçkin Özdemir yeni imajıyla olay oldu

BENGÜ

2 Nisan 1979