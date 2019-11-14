Sevgili Geçmiş'in yıldızı Seçkin Özdemir yeni imajıyla olay oldu

Magazin dünyasının yakından takip ettiği Seçkin Özdemir, Sevgili Geçmiş dizisiyle ekranlara geri döndü. Sevgili Geçmiş dizisinin başrol oyuncularından Seçkin Özdemir, aylarca hazırlandığı yeni imajıyla izleyici karşısına çıktı. Seçkin Özdemir yeni imajıyla dikkarleri üzerine çekerken, özel hayatıyla da gündem oldu. Sevenleri tarafından ilgi odağı olan Seçkin Özdemir'in yaşı merak konusu oldu. Peki Seçkin Özdemir kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...