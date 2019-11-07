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Sevgili Geçmiş'in İpek'i Sevda Erginci hakkındaki gerçek! Herkes boyunu merak ediyordu...

Sevgili Geçmiş dizisinde İpek karakterine hayat veren Sevda Erginci, performansıyla dikkat çekti. Son zamanların gözde oyuncularından Sevda Erginci, özel hayatıyla da merak konusu oldu. 3. bölümü ile ekranlara gelecek olan Sevgili Geçmiş'in yıldızı Sevda Erginci'nin boyu sevenleri tarafından merak konusu oldu. Peki İpek karakterini canlandıran Sevda Erginci'nin boyu kaç? İşte Sevda Erginci ve ünlülerin boyları.

Giriş Tarihi: 07.11.2019 13:34 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 13:53
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Sevgili Geçmiş'in İpek'i Sevda Erginci hakkındaki gerçek! Herkes boyunu merak ediyordu...

Sevgili Geçmiş dizisinin İpek'i Sevda Erginci 3. bölüm ile yine tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin takipçileri Sevda Erginci'nin performansı sonrası özel hayatını mercek altına aldı. Sevgili Geçmiş izleyicisi ise Sevda Erginci'nin boyunu merak etti.

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Sevgili Geçmiş'in İpek'i Sevda Erginci hakkındaki gerçek! Herkes boyunu merak ediyordu...

İpek karakteriyle Sevgili Geçmiş dizisine damga vuran Sevda Erginci, özel hayatıyla sosyal medyaya taşındı. Sevda Erginci'nin boyunu gündeme getiren sevenleri, gerçeği öğrendiklerinde şaşkına döndü.

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Sevgili Geçmiş'in İpek'i Sevda Erginci hakkındaki gerçek! Herkes boyunu merak ediyordu...

Peki Sevgili Geçmiş'in İpek'i Sevda Erginci'nin boyu kaç? İşte Sevda Erginci ve ünlülerin yaşları...

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Sevgili Geçmiş'in İpek'i Sevda Erginci hakkındaki gerçek! Herkes boyunu merak ediyordu...

SEVDA ERGİNCİ - 165 CM

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Sevgili Geçmiş'in İpek'i Sevda Erginci hakkındaki gerçek! Herkes boyunu merak ediyordu...

UĞUR GÜNEŞ – 181 CM