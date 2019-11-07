Sevgili Geçmiş'in İpek'i Sevda Erginci hakkındaki gerçek! Herkes boyunu merak ediyordu...

Sevgili Geçmiş dizisinde İpek karakterine hayat veren Sevda Erginci, performansıyla dikkat çekti. Son zamanların gözde oyuncularından Sevda Erginci, özel hayatıyla da merak konusu oldu. 3. bölümü ile ekranlara gelecek olan Sevgili Geçmiş'in yıldızı Sevda Erginci'nin boyu sevenleri tarafından merak konusu oldu. Peki İpek karakterini canlandıran Sevda Erginci'nin boyu kaç? İşte Sevda Erginci ve ünlülerin boyları.