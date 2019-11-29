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Sevgili Geçmiş'in İpek'i Sevda Erginci hakkında şaşırtan gerçek! Herkes yaşını merak ediyordu...

Sevgili Geçmiş dizisinde canlandırdığı İpek karakteriyle ekranlara dönen Sevda Erginci, performansıyla dikkat çekti. Son zamanların en gözde oyuncularından olan Sevda Erginci, özel hayatıyla da merak konusu oldu. Sevgili Geçmiş'in yıldızı Sevda Erginci'nin yaşı sevenleri tarafından merak konusu oldu. Peki Sevda Erginci'nin yaşı kaç? İşte Sevda Erginci ve birçok ünlü ismin yaşı…

Giriş Tarihi: 29.11.2019 17:34 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 17:40
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Sevgili Geçmiş'in İpek'i Sevda Erginci hakkında şaşırtan gerçek! Herkes yaşını merak ediyordu...

Sevgili Geçmiş dizisinin İpek'i Sevda Erginci tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin takipçileri Sevda Erginci'nin performansı sonrası özel hayatını mercek altına aldı. Sevgili Geçmiş izleyicisi ise Sevda Erginci'nin yaşını merak etti.

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Sevgili Geçmiş'in İpek'i Sevda Erginci hakkında şaşırtan gerçek! Herkes yaşını merak ediyordu...

Peki Sevgili Geçmiş'in İpek'i Sevda Erginci'nin yaşı kaç? İşte Sevda Erginci ve ünlülerin yaşları...

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Sevgili Geçmiş'in İpek'i Sevda Erginci hakkında şaşırtan gerçek! Herkes yaşını merak ediyordu...

HANDE ERÇEL

24 KASIM 1993

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Sevgili Geçmiş'in İpek'i Sevda Erginci hakkında şaşırtan gerçek! Herkes yaşını merak ediyordu...

NESLİHAN ATAGÜL

20 AĞUSTOS 1992

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Sevgili Geçmiş'in İpek'i Sevda Erginci hakkında şaşırtan gerçek! Herkes yaşını merak ediyordu...

KADİR DOĞULU

19 NİSAN 1982