Sevgili Geçmiş'in İpek'i Sevda Erginci hakkında şaşırtan gerçek! Herkes yaşını merak ediyordu...

Sevgili Geçmiş dizisinde canlandırdığı İpek karakteriyle ekranlara dönen Sevda Erginci, performansıyla dikkat çekti. Son zamanların en gözde oyuncularından olan Sevda Erginci, özel hayatıyla da merak konusu oldu. Sevgili Geçmiş'in yıldızı Sevda Erginci'nin yaşı sevenleri tarafından merak konusu oldu. Peki Sevda Erginci'nin yaşı kaç? İşte Sevda Erginci ve birçok ünlü ismin yaşı…