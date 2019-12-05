Sevgili Geçmiş’in Çilem’i Elifcan Ongurlar hakkındaki gerçekle dikkat çekti

Sevgili Geçmiş dizisinde Çilem karakterine hayat veren Elifcan Ongurlar, izleyicinin merak ettiği isimlerden oldu. Performansıyla da son dönemin konuşula isimlerinden olan Elifcan Ongurlar, Sevgili Geçmiş dizisinde Çilem Doğan'ı canlandırıyor. Sevgili Geçmiş oyuncusu Elifcan Ongurlar'ın özel hayatını adeta mercek altına alan sevenleri, yaşını merak etti. Peki Elifcan Ongurlar kaç yaşında? İşte Elifcan Ongurlar ve birçok ismin yaşı...