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Sevgili Geçmiş’in Çilem’i Elifcan Ongurlar hakkındaki gerçekle dikkat çekti

Sevgili Geçmiş dizisinde Çilem karakterine hayat veren Elifcan Ongurlar, izleyicinin merak ettiği isimlerden oldu. Performansıyla da son dönemin konuşula isimlerinden olan Elifcan Ongurlar, Sevgili Geçmiş dizisinde Çilem Doğan'ı canlandırıyor. Sevgili Geçmiş oyuncusu Elifcan Ongurlar'ın özel hayatını adeta mercek altına alan sevenleri, yaşını merak etti. Peki Elifcan Ongurlar kaç yaşında? İşte Elifcan Ongurlar ve birçok ismin yaşı...

Giriş Tarihi: 05.12.2019 17:33 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 17:39
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Sevgili Geçmiş’in Çilem’i Elifcan Ongurlar hakkındaki gerçekle dikkat çekti

Sevgili Geçmiş dizisinde Çilem karakterine hayat veren Elifcan Ongurlar'ın özel hayatını adeta mercek altına alan sevenleri, yaşını merak etti. Peki Elifcan Ongurlar kaç yaşında? İşte Elifcan Ongurlar ve birçok ismin yaşı…

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Sevgili Geçmiş’in Çilem’i Elifcan Ongurlar hakkındaki gerçekle dikkat çekti

KIVANÇ TATLITUĞ

27 Ekim 1983

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Sevgili Geçmiş’in Çilem’i Elifcan Ongurlar hakkındaki gerçekle dikkat çekti

ÇAĞATAY ULUSOY

23 Eylül 1990

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Sevgili Geçmiş’in Çilem’i Elifcan Ongurlar hakkındaki gerçekle dikkat çekti

KEREM BÜRSİN

4 Haziran 1987

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Sevgili Geçmiş’in Çilem’i Elifcan Ongurlar hakkındaki gerçekle dikkat çekti

OKTAY KAYNARCA

27 Ocak 1965