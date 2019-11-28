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Sevgili Geçmiş'in Azra'sı Özge Özacar hakkındaki gerçekle dikkat çekti

Sevgili Geçmiş dizisinde Azra karakterine hayat veren Özge Özacar, izleyicinin merak ettiği isimlerden oldu. Performansıyla da son dönemin yükseliş gösteren isimlerinden olan Özge Özacar, Sevgili Geçmiş dizisinde Azra Yılmaz'ı canlandırıyor. Sevgili Geçmiş oyuncusu Özge Özacar'ın özel hayatını adeta mercek altına alan sevenleri, boyunu merak etti. Peki Özge Özacar'ın boyu kaç?

Giriş Tarihi: 28.11.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 11:00
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Sevgili Geçmiş'in Azra'sı Özge Özacar hakkındaki gerçekle dikkat çekti

Genç oyuncu Özge Özacar sosyal medyanın konuştuğu ünlüler arasına girdi. Sevgili Geçmiş dizisinde Azra karakterine hayat veren Özge Özacar, izleyicinin merak ettiği isimlerden oldu. Performansıyla da son dönemin yükseliş gösteren isimlerinden olan Özge Özacar, Sevgili Geçmiş dizisinde Azra Yılmaz'ı canlandırıyor.

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Sevgili Geçmiş'in Azra'sı Özge Özacar hakkındaki gerçekle dikkat çekti

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?

Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle tanınmaya başlayan Özge Özacar, daha sonra Oyunbozan adlı dizide rol aldı. 1.64 Boyunda, 54 kilo olan Özge Özacar akrep burcu. Mavi gözlü olan Özge Özacar, 20 Kasım 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Lise Devriyesi'nde de rol alan Özacar, şu sıralar Sevgili Geçmiş'te Azra karakterine hayat veriyor.

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Sevgili Geçmiş'in Azra'sı Özge Özacar hakkındaki gerçekle dikkat çekti

Sevgili Geçmiş oyuncusu Özge Özacar'ın özel hayatını adeta mercek altına alan sevenleri, boyunu merak etti. Peki Özge Özacar'ın boyu kaç? İşte Özge Özacar ve ünlülerin boyları...

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Sevgili Geçmiş'in Azra'sı Özge Özacar hakkındaki gerçekle dikkat çekti

ÖZGE ÖZACAR - 164 CM

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Sevgili Geçmiş'in Azra'sı Özge Özacar hakkındaki gerçekle dikkat çekti

UĞUR GÜNEŞ – 181 CM