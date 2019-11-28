Sevgili Geçmiş'in Azra'sı Özge Özacar hakkındaki gerçekle dikkat çekti

Sevgili Geçmiş dizisinde Azra karakterine hayat veren Özge Özacar, izleyicinin merak ettiği isimlerden oldu. Performansıyla da son dönemin yükseliş gösteren isimlerinden olan Özge Özacar, Sevgili Geçmiş dizisinde Azra Yılmaz'ı canlandırıyor. Sevgili Geçmiş oyuncusu Özge Özacar'ın özel hayatını adeta mercek altına alan sevenleri, boyunu merak etti. Peki Özge Özacar'ın boyu kaç?