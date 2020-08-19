Sevcan Orhan’ın eski eşi bakın kim çıktı!

Geçirdiği akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce hastaneye kaldırılan Sevcan Orhan, uzun süre konuşulmuştu. Geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Sevcan Orhan, türküleriyle geniş bir kitlenin dikkatini çekiyor. Özel hayatıyla merak konusu olan 38 yaşındaki şarkıcının eski eşi görenleri şaşırttı. İşte Sevan Orhan'ın eski eşi...