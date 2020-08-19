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Sevcan Orhan’ın eski eşi bakın kim çıktı!

Geçirdiği akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce hastaneye kaldırılan Sevcan Orhan, uzun süre konuşulmuştu. Geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Sevcan Orhan, türküleriyle geniş bir kitlenin dikkatini çekiyor. Özel hayatıyla merak konusu olan 38 yaşındaki şarkıcının eski eşi görenleri şaşırttı. İşte Sevan Orhan'ın eski eşi...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 16:02 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 16:05
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Sevcan Orhan’ın eski eşi bakın kim çıktı!

Geçirdiği akciğer rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz aylarda ameliyat olan Sevcan Orhan, sağlığına kavuşmasının ardından müzik çalışmalarına geri döndü. Türküleriyle hayran kitlesini genişleten Orhan özel hayatıyla merak konusu oldu. 38 yaşındaki şarkıcının eski eşi görenleri şaşırttı. İşte Sevan Orhan'ın eski eşi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sevcan Orhan’ın eski eşi bakın kim çıktı!

ESRA BİLGİÇ

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Sevcan Orhan’ın eski eşi bakın kim çıktı!

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE

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Sevcan Orhan’ın eski eşi bakın kim çıktı!

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE

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Sevcan Orhan’ın eski eşi bakın kim çıktı!

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE