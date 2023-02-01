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Sessiz sedasız evlenmişlerdi! Özcan Deniz ve Samar Dadgar'ın düğünü iptal oldu

Özcan Deniz ve Samar Dadgar'ın sürpriz nikahı sonrası bebek bekledikleri haberleri gündeme geldi. Dadgar'ın 3 aylık hamile olduğu ve bir kız çocukları olacağı ileri sürüldü. Balayı için yakın arkadaşlarıyla Dubai'ye giden çift dönüşte Kuruçeşme'de bir mekanda düğün yapacaktı. Ancak çiftin düğünleri iptal oldu. İşte iptalin nedeni...

Giriş Tarihi: 01.02.2023 14:01 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 14:01
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Sessiz sedasız evlenmişlerdi! Özcan Deniz ve Samar Dadgar’ın düğünü iptal oldu

Feyza Aktan'la 15 aylık evliliğini bitiren Özcan Deniz, gönlünü İranlı genç modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı. Bir süredir birlikte olan Özcan Deniz ve Samar Dadgar, geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturdu.

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Sessiz sedasız evlenmişlerdi! Özcan Deniz ve Samar Dadgar’ın düğünü iptal oldu

Kendinen 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar ile nikah masasına oturan Özcan Deniz, sosyal medyada çok konuşuldu. Çiftin düğün fotoğraflarına binlerce beğeni geldi.

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Sessiz sedasız evlenmişlerdi! Özcan Deniz ve Samar Dadgar’ın düğünü iptal oldu

DUBAİ'DE BALAYI YAPTILAR

Sessiz sedasız dünyaevine giren ünlü çift, Dubai'ye balayına gitti.

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Sessiz sedasız evlenmişlerdi! Özcan Deniz ve Samar Dadgar’ın düğünü iptal oldu

"İYİ DİLEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Yurda dönen çift, havalimanında görüntülendi. Mutlulukları yüzünden okunan ikili "Dostlarımız ve aile arasında küçük bir tören tercih ettik. İyi dilekleriniz için teşekkür ederiz" diye konuşmuştu.

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Sessiz sedasız evlenmişlerdi! Özcan Deniz ve Samar Dadgar’ın düğünü iptal oldu

DÜĞÜN İPTAL!

Çiftin İstanbul'da düğün yapacaktı. Ancak taze evli çifte nazar değdi. İkilinin düğün töreni iptal edildi. Kuruçeşme'de bir mekanda yapılacak düğün Samar Dadgar'ın, rahatsızlanması nedeniyle iptal oldu.