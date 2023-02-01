Sessiz sedasız evlenmişlerdi! Özcan Deniz ve Samar Dadgar'ın düğünü iptal oldu

Özcan Deniz ve Samar Dadgar'ın sürpriz nikahı sonrası bebek bekledikleri haberleri gündeme geldi. Dadgar'ın 3 aylık hamile olduğu ve bir kız çocukları olacağı ileri sürüldü. Balayı için yakın arkadaşlarıyla Dubai'ye giden çift dönüşte Kuruçeşme'de bir mekanda düğün yapacaktı. Ancak çiftin düğünleri iptal oldu. İşte iptalin nedeni...