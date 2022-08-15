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Sessiz sedasız evlenen Leyla Lydia Tuğutlu'dan bebek müjdesi! Leyla Lydia Tuğutlu'nun eşi bakın kim çıktı

Ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, geçen aylarda beklenmedik bir şekilde Almanya'da evlendiğini açıklamıştı. Ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu bebek beklediğinin müjdesini verdi. Leyla Lydia Tuğutlu'nun eşi de ünlü çıktı. Peki Leyla Lydia Tuğutlu kaç aylık hamile? İşte Tuğutlu'nun kendi gibi ünlü eşi…

Giriş Tarihi: 15.08.2022 12:55
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Sessiz sedasız evlenen Leyla Lydia Tuğutlu’dan bebek müjdesi! Leyla Lydia Tuğutlu’nun eşi bakın kim çıktı

Miss Turkey 2008 güzeli ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, geçen günlerde sevgilisi Ceyhun Ergin ile Almanya'da evlendiğini duyurmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sessiz sedasız evlenen Leyla Lydia Tuğutlu’dan bebek müjdesi! Leyla Lydia Tuğutlu’nun eşi bakın kim çıktı

ANNE OLMAYA GÜN SAYIYOR

32 yaşındaki Tuğutlu'un 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

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Sessiz sedasız evlenen Leyla Lydia Tuğutlu’dan bebek müjdesi! Leyla Lydia Tuğutlu’nun eşi bakın kim çıktı

BEBEĞİN CİNSEYETİ NE?

Tuğutlu'nun bebeğinin cinsiyeti ise henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama yapmayan çiftin, haberi sadece aileleri ve yakın arkadaşlarına duyurduğu öğrenildi.

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Sessiz sedasız evlenen Leyla Lydia Tuğutlu’dan bebek müjdesi! Leyla Lydia Tuğutlu’nun eşi bakın kim çıktı

Sessizce Almanya'da evlendi.

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Sessiz sedasız evlenen Leyla Lydia Tuğutlu’dan bebek müjdesi! Leyla Lydia Tuğutlu’nun eşi bakın kim çıktı

"EVLİLİK İŞİNİ HALLETTİK"

İtalya'da evlenme teklifi alan Leyla Lydia Tuğutlu, geçen ay katıldığı bir davette de sürpriz bir şekilde Ceyhun Ergin'le nikâh masasına oturduklarını duyurmuştu: