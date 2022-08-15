15 Ağustos 2022, Pazartesi
Sessiz sedasız evlenen Leyla Lydia Tuğutlu'dan bebek müjdesi! Leyla Lydia Tuğutlu'nun eşi bakın kim çıktı
Ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, geçen aylarda beklenmedik bir şekilde Almanya'da evlendiğini açıklamıştı. Ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu bebek beklediğinin müjdesini verdi. Leyla Lydia Tuğutlu'nun eşi de ünlü çıktı. Peki Leyla Lydia Tuğutlu kaç aylık hamile? İşte Tuğutlu'nun kendi gibi ünlü eşi…
Giriş Tarihi: 15.08.2022 12:55
- 1
- 151
- 2
- 151
- 3
- 151
- 4
- 151
- 5
- 151