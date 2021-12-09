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Haberler Galeri Serra Arıtürk’le yasak yaşadığı iddia edilen Kadir Doğulu’dan şok itiraf: Evet ihanet ettim

Serra Arıtürk’le yasak yaşadığı iddia edilen Kadir Doğulu’dan şok itiraf: Evet ihanet ettim

Samimi videolarıyla olay olan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Eski rol arkadaşıyla birliktelik yaşadığı iddia edilen Doğulu, söylentilere ilk kez yanıt verdi. Yakışıklı oyuncudan şoke eden açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 09.12.2021 08:53 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 08:53
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Serra Arıtürk’le yasak yaşadığı iddia edilen Kadir Doğulu’dan şok itiraf: Evet ihanet ettim

Eşi Neslihan Atagül'ü oyuncu Serra Arıtürk ile aldattığı iddia edilen Kadir Doğulu, önceki akşam Etiler Da Mario isimli mekan çıkışı görüntülendi.

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Serra Arıtürk’le yasak yaşadığı iddia edilen Kadir Doğulu’dan şok itiraf: Evet ihanet ettim

Yakışıklı oyuncu, gazetecilerin "Neslihan Hanım'a ihanet ettiğiniz yönündeki haberler için neler söyleyeceksiniz?" sorularına şoke eden bir cevap verdi.

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Serra Arıtürk’le yasak yaşadığı iddia edilen Kadir Doğulu’dan şok itiraf: Evet ihanet ettim

"Evet ihanet ettim" diyerek söze başlayan Doğulu, şaşırttı.

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Serra Arıtürk’le yasak yaşadığı iddia edilen Kadir Doğulu’dan şok itiraf: Evet ihanet ettim

Herkes ihanet itirafı geliyor diye beklerken yakışıklı oyuncu, daha sonra "Her sabah kalktığımda sevgilimin yüzüne bakarım. Arada bir kaç kere bakmadım. Benim ona en büyük ihanetim budur" sözleriyle söylentileri yalanladı.

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Serra Arıtürk’le yasak yaşadığı iddia edilen Kadir Doğulu’dan şok itiraf: Evet ihanet ettim

Magazin dünyası geçtiğimiz günlerde Neslihan Atagül'le eşi Kadir Doğulu arasındaki ihanet iddiasıyla sarsılmıştı. Yakışıklı oyuncunun 5 yıldır evli olduğu güzel eşini rol arkadaşı Serra Arıtürk'le aldattığı iddia edilmişti.