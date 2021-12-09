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Serra Arıtürk’le yasak yaşadığı iddia edilen Kadir Doğulu’dan şok itiraf: Evet ihanet ettim
Samimi videolarıyla olay olan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Eski rol arkadaşıyla birliktelik yaşadığı iddia edilen Doğulu, söylentilere ilk kez yanıt verdi. Yakışıklı oyuncudan şoke eden açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 09.12.2021 08:53Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 08:53