26 Ocak 2022, Çarşamba
Serkan Çayoğlu ile aşk yaşayan Özge Gürel müjdeli haberi verdi
Uzun yıllardır aşk yaşayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun evlilik kararı aldığı iddia edilmişti. Şimdilerde 'Hayaller ve Hayatlar' dizisinin çekimlerinde olan güzel oyuncu, Nişantaşı'nda kameralara yakalandı. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, 2022 yazında evlenecekleri yönünde basına yansıyan haberleri doğruladı.
Giriş Tarihi: 26.01.2022 10:14
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