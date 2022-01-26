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Haberler Galeri Serkan Çayoğlu ile aşk yaşayan Özge Gürel müjdeli haberi verdi

Serkan Çayoğlu ile aşk yaşayan Özge Gürel müjdeli haberi verdi

Uzun yıllardır aşk yaşayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun evlilik kararı aldığı iddia edilmişti. Şimdilerde 'Hayaller ve Hayatlar' dizisinin çekimlerinde olan güzel oyuncu, Nişantaşı'nda kameralara yakalandı. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, 2022 yazında evlenecekleri yönünde basına yansıyan haberleri doğruladı.

Giriş Tarihi: 26.01.2022 10:14
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Serkan Çayoğlu ile aşk yaşayan Özge Gürel müjdeli haberi verdi

Dijital medyada yayınlanacak olan 'Hayaller ve Hayatlar'da rol alan Özge Gürel, çekim arasında Nişantaşı'nda görüntülendi. Güzel oyuncu ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Serkan Çayoğlu ile aşk yaşayan Özge Gürel müjdeli haberi verdi

EVLİLİK AÇIKLAMASI GELDİ

Güzel oyuncu, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Serkan Çayoğlu ile yaz aylarında evlenecekleri yönünde çıkan haberler hakkında açıklamada bulundu.

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Serkan Çayoğlu ile aşk yaşayan Özge Gürel müjdeli haberi verdi

"HABERLER DOĞRU"

Özge Gürel, "Evet doğrudur. Yazın olacak ama tarihi net olarak belli değil. Serkan'ın işleri yeni bitti. Benim işim yeni başladı. Bir türlü bir araya gelip organizasyon yapmadık" dedi.

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Serkan Çayoğlu ile aşk yaşayan Özge Gürel müjdeli haberi verdi

2014-2015 yıllarında yayınlanan romantik komedi türündeki 'Kiraz Mevsimi' dizisinin setinde tanışan Gürel ve Çayoğlu'nun arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü.

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Serkan Çayoğlu ile aşk yaşayan Özge Gürel müjdeli haberi verdi

Rol aldığı yapımlarla ekranların sevilen isimlerinden olan Özge Gürel'in yıllar içinde yaşadığı değişim şaşkına çevirdi. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Özge Gürel de estetik harikası çıktı.