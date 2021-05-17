Serenay Sarıkaya’nın paylaşımı ele verdi! Aşkları bakın ne zaman başlamış

Sarıkaya daha sonra ise peş peşe verdiği demeçlerde Haldun Demirhisar'ın sadece arkadaşı olduğunu vurgulamıştı. Ünlü oyuncu bu sözlerinin üzerinden henüz bir ay geçmişti ki, Haldun Demirhisar'la Göcek'teki evinde baş başa objektiflere takıldı.