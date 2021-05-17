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Serenay Sarıkaya’nın paylaşımı ele verdi! Aşkları bakın ne zaman başlamış

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la ayrılığının ardından iş insanı Haldun Demirhisar'la aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti. Demirhisar ile arkadaş olduğunu söyleyen Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde iş insanının evinde görüntülenmişti. İkilinin yeni görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Sarıkaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım, ilişkilerinin kasım ayında başladığını ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 17.05.2021 10:56
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Serenay Sarıkaya’nın paylaşımı ele verdi! Aşkları bakın ne zaman başlamış

Geçen yıl kendisinden 20 yaş büyük Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, yine Türkiye'nin gündemi oturmayı başardı. 28 yaşındaki oyuncu şimdi de kendisinden yaşça büyük iş insanı Haldun Demirhisar'la görüntülendi.

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Serenay Sarıkaya’nın paylaşımı ele verdi! Aşkları bakın ne zaman başlamış

Sarıkaya'nın yakın zamanda Demirhisar'la Göcek'te bir teknede baş başa çekilen fotoğrafları ortaya çıkmış ancak güzel oyuncu bu iddiayı jet hızıyla yalanlamıştı.

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Serenay Sarıkaya’nın paylaşımı ele verdi! Aşkları bakın ne zaman başlamış

Ünlü oyuncu hep varlıklı ve kendisinden yaşça büyük erkeklerle sevgili olduğu yorumlarına da şu sözlerle ateş püskürmüştü:

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Serenay Sarıkaya’nın paylaşımı ele verdi! Aşkları bakın ne zaman başlamış

"Çok çirkin bir üslupla yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi geçen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgili olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan çirkin yorumları kınıyorum."

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Serenay Sarıkaya’nın paylaşımı ele verdi! Aşkları bakın ne zaman başlamış

Sarıkaya daha sonra ise peş peşe verdiği demeçlerde Haldun Demirhisar'ın sadece arkadaşı olduğunu vurgulamıştı. Ünlü oyuncu bu sözlerinin üzerinden henüz bir ay geçmişti ki, Haldun Demirhisar'la Göcek'teki evinde baş başa objektiflere takıldı.