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Serenay Sarıkaya’nın paylaşımı ele verdi! Aşkları bakın ne zaman başlamış
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la ayrılığının ardından iş insanı Haldun Demirhisar'la aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti. Demirhisar ile arkadaş olduğunu söyleyen Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde iş insanının evinde görüntülenmişti. İkilinin yeni görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Sarıkaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım, ilişkilerinin kasım ayında başladığını ortaya çıkardı.
Giriş Tarihi: 17.05.2021 10:56
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