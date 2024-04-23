Serenay Sarıkaya'nın annesiyle benzerliği şoke etti! "Ablası gibi duruyor"

'Medcezir', 'Aile', 'Şahmeran' gibi birçok dizi ve reklam projelerinde yer alan Serenay Sarıkaya, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. Geçtiğimiz günlerde dekolteli kıyafetiyle adından söz ettiren Sarıkaya, bu sefer de annesiyle gündem oldu. Şimdilerde Kenan Tosun ile evlilik yoluna giren annesi Ümran Seyhan'ı merak edip araştıranlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sarıkaya, annesinin tıpatıp kopyası çıktı. İşte Serenay Sarıkaya'nın annesi...