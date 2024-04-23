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Serenay Sarıkaya'nın annesini gören dönüp bir daha baktı! Benzerlikleri olay oldu! "Annesi kızından güzel"

'Medcezir', 'Aile', 'Şahmeran' gibi birçok dizi ve reklam projelerinde yer alan Serenay Sarıkaya, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. Geçtiğimiz günlerde dekolteli kıyafetiyle adından söz ettiren Sarıkaya, bu sefer de annesiyle gündem oldu. Şimdilerde Kenan Tosun ile evlilik yoluna giren annesi Ümran Seyhan'ı merak edip araştıranlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sarıkaya, annesinin tıpatıp kopyası çıktı. İşte Serenay Sarıkaya'nın annesi...

Giriş Tarihi: 23.04.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 10:18
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Serenay Sarıkaya’nın annesini gören dönüp bir daha baktı! Benzerlikleri olay oldu! Annesi kızından güzel

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, hem oyunculuk kariyeriyle hem de özel hayatıyla merak konusu oluyor. Sarıkaya'nın annesi de en az kendisi kadar magazin gündeminde yer alıyor.

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Serenay Sarıkaya’nın annesini gören dönüp bir daha baktı! Benzerlikleri olay oldu! Annesi kızından güzel

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sarıkaya'nın yaşam koçu annesi Ümran Seyhan, 35 yıllık eşi Serpil Tosun'dan boşanan Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, Seyhan ile evlilik yoluna girdi.

Spor giyim tarzlarıyla dikkat çeken çifti, bu sırada basın mensuplarının "Bu aşkın sonunda evlilik var mı?" sorusu gülümsetti. Soruları yanıtsız bırakıp suskunluğunu sürdüren Ümran Seyhan ve Kenan Tosun ikilisi ardından hızlı adımlarla evlerinin yolunu tuttu.

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Serenay Sarıkaya’nın annesini gören dönüp bir daha baktı! Benzerlikleri olay oldu! Annesi kızından güzel

Öte yandan Serenay Sarıkaya annesine benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Instagram hesabında 35 binden fazla takipçisi bulunan anne Seyhan, takipçilerine yaşam koçluğu ve değişim konularında rehberlik ediyor.

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Serenay Sarıkaya’nın annesini gören dönüp bir daha baktı! Benzerlikleri olay oldu! Annesi kızından güzel

İşte Serenay Sarıkaya başta olmak üzere ünlüerin anneleri...

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Serenay Sarıkaya’nın annesini gören dönüp bir daha baktı! Benzerlikleri olay oldu! Annesi kızından güzel

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