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Serenay Sarıkaya yeni arabasıyla dudak uçuklattı

Serenay Sarıkaya yeni arabasıyla hayran bıraktı. Rol aldığı diziler, filmleri reklam filmleri ile çok konuşulan Serenay Sarıkaya, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine topluyor. Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra hayatına yeni bir sayfa açan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gün hayatının 750 bin TL'lik yeni sayfası ile görüntülendi. Serenay Sarıkaya'nın yeni arabası dudak uçuklattı. İşte başta Serenay Sarıkaya olmak üzere ünlülerin pahalı oyuncakları.

Giriş Tarihi: 24.10.2019 06:57 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 06:57
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Serenay Sarıkaya yeni arabasıyla dudak uçuklattı

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri hiç kuşkusuz Serenay Sarıkaya.

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Serenay Sarıkaya yeni arabasıyla dudak uçuklattı

Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya'nın hayatında bir takım değişiklikler yaptığı ortaya çıktı.

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Serenay Sarıkaya yeni arabasıyla dudak uçuklattı

Milliyet'i haberine göre Sarıkaya, Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra Bebek'te, Boğaz manzaralı, aylık kirası 28 bin TL olan bir daireye taşındı.

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Serenay Sarıkaya yeni arabasıyla dudak uçuklattı

FİYATIYLA DUDAK UÇUKLATTI

Kuruçeşme'de yeni aldığı 750 bin TL değerindeki Volvo cipiyle objektiflere takıldı.

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Serenay Sarıkaya yeni arabasıyla dudak uçuklattı

Sarıkaya'nın aracı dönüp bir daha baktırdı.

İşte ünlü isimlerin pahalı oyuncakları...