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Serenay Sarıkaya sorusu Defne Samyeli’yi çıldırttı! ‘Bunların parçası değiliz’

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı reklam teklifini reddettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Önceki akşam Arnavutköy'de görüntülenen Defne Samyeli iddialarla ilgili soruyu duyunca çılgına döndü. Trafikte kendisine soru soran muhabirlere tepki gösteren Samyeli, gaza basarak uzaklaştı.

Giriş Tarihi: 05.09.2020 13:51 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 13:53
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Serenay Sarıkaya sorusu Defne Samyeli’yi çıldırttı! ‘Bunların parçası değiliz’

Cem Yılmaz'la ayrılığının ardından özel hayatıyla gündemden düşmeyen Defne Samyeli, önceki akşam Arnavutköy'de trafikte görüntülendi.

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Serenay Sarıkaya sorusu Defne Samyeli’yi çıldırttı! ‘Bunların parçası değiliz’

Muhabirlerin yanına gittiği Samyeli, Serenay Sarıkaya hakkındaki bir soruyu duyunca sert çıkıştı.

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Serenay Sarıkaya sorusu Defne Samyeli’yi çıldırttı! ‘Bunların parçası değiliz’

"SERENAY'IN OLDUĞU YERDE BEN YOKUM"

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu geçtiğimiz günlerde ilginç bir iddiayla gündem geldi. Talu'ya bir şampuan markasının teklif götürdüğü, ancak projede annesinin eski aşkı Cem Yılmaz'la ilişki yaşayan Serenay Sarıkaya da yer alacağı için genç modelin "Serenay'ın olduğu yerde ben yokum" dediği öne sürüldü.

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Serenay Sarıkaya sorusu Defne Samyeli’yi çıldırttı! ‘Bunların parçası değiliz’

"BUNLARIN PARÇASI DEĞİLİZ BİZ"

Önceki akşam Arnavutköy trafiğinde görüntülenen Defne Samyeli, sıkışan trafikte basın mensuplarını görünce şaşırıp kaldı.

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Serenay Sarıkaya sorusu Defne Samyeli’yi çıldırttı! ‘Bunların parçası değiliz’

Aracının camını açarak muhabirlere selam veren Samyeli, kızıyla ilgili iddia sorulunca "Bu da nereden çıktı? Yapmayın arkadaşlar, bunların parçası değiliz biz" diyerek tepki gösteren Samyeli, trafiğin açılmasıyla gaza basarak uzaklaştı.