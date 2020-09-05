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Serenay Sarıkaya sorusu Defne Samyeli’yi çıldırttı! ‘Bunların parçası değiliz’
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı reklam teklifini reddettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Önceki akşam Arnavutköy'de görüntülenen Defne Samyeli iddialarla ilgili soruyu duyunca çılgına döndü. Trafikte kendisine soru soran muhabirlere tepki gösteren Samyeli, gaza basarak uzaklaştı.
Giriş Tarihi: 05.09.2020 13:51 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 13:53
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