Serenay Sarıkaya sorusu Defne Samyeli’yi çıldırttı! ‘Bunların parçası değiliz’

"SERENAY'IN OLDUĞU YERDE BEN YOKUM"

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu geçtiğimiz günlerde ilginç bir iddiayla gündem geldi. Talu'ya bir şampuan markasının teklif götürdüğü, ancak projede annesinin eski aşkı Cem Yılmaz'la ilişki yaşayan Serenay Sarıkaya da yer alacağı için genç modelin "Serenay'ın olduğu yerde ben yokum" dediği öne sürüldü.

