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Serenay Aktaş’tan Açelya Topaloğlu ile aşk yaşayan eski sevgilisi Kenan Acar’a ağır gönderme
Oyuncu Serenay Aktaş eski sevgilisi Kenan Acar ile yakın dostu Açelya Topaloğlu'nun aşk yaşamaya başlamasıyla aşka küstü. Ayrıldıktan kısa bir süre sonra yakın dostu Açelya Topaloğlu ile ilişkiye başlayan eski sevgilisi Kenan Acar'dan sonra hayatına kimseyi almayan oyuncu Serenay Aktaş, aşk sorularına çarpıcı cevaplar verdi. Aşka inancını yitirdiğini söyleyen güzel oyuncu eski sevgilisine de ağır göndermede bulundu.
Giriş Tarihi: 18.07.2019 10:47 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 14:44
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