Serenay Aktaş’tan Açelya Topaloğlu ile aşk yaşayan eski sevgilisi Kenan Acar’a ağır gönderme

"ZATEN ADAM DA YOK"

Güzel oyuncu, alışveriş sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilerin özel hayatıyla ilgili bir sorusuna "Hayatımda kimse yok. Şu an hiç kimseyle uğraşamam. Zaten adamda yok!" sözleriyle Açelya Topaloğlu ile aşk yaşayan eski sevgilisi Kenan Acar'a gönderme yaptı.