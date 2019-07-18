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Haberler Galeri Serenay Aktaş’tan Açelya Topaloğlu ile aşk yaşayan eski sevgilisi Kenan Acar’a ağır gönderme

Serenay Aktaş’tan Açelya Topaloğlu ile aşk yaşayan eski sevgilisi Kenan Acar’a ağır gönderme

Oyuncu Serenay Aktaş eski sevgilisi Kenan Acar ile yakın dostu Açelya Topaloğlu'nun aşk yaşamaya başlamasıyla aşka küstü. Ayrıldıktan kısa bir süre sonra yakın dostu Açelya Topaloğlu ile ilişkiye başlayan eski sevgilisi Kenan Acar'dan sonra hayatına kimseyi almayan oyuncu Serenay Aktaş, aşk sorularına çarpıcı cevaplar verdi. Aşka inancını yitirdiğini söyleyen güzel oyuncu eski sevgilisine de ağır göndermede bulundu.

Giriş Tarihi: 18.07.2019 10:47 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 14:44
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Serenay Aktaş’tan Açelya Topaloğlu ile aşk yaşayan eski sevgilisi Kenan Acar’a ağır gönderme

Uzun süredir memleketi İzmir'de tatil yaptıktan sonra işleri için İstanbul'a gelen güzel oyuncu Serenay Aktaş, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de görüntülendi. İstanbul'a gelir gelmez yüzüne cilt bakımı yaptırdığını söyleyen Aktaş, daha sonra AVM'de mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

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Serenay Aktaş’tan Açelya Topaloğlu ile aşk yaşayan eski sevgilisi Kenan Acar’a ağır gönderme

"ZATEN ADAM DA YOK"

Güzel oyuncu, alışveriş sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilerin özel hayatıyla ilgili bir sorusuna "Hayatımda kimse yok. Şu an hiç kimseyle uğraşamam. Zaten adamda yok!" sözleriyle Açelya Topaloğlu ile aşk yaşayan eski sevgilisi Kenan Acar'a gönderme yaptı.

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Serenay Aktaş’tan Açelya Topaloğlu ile aşk yaşayan eski sevgilisi Kenan Acar’a ağır gönderme

Magazin haberlerinde sürekli denk geldiğimiz, ışıltılı sanat dünyasının ünlü isimleri iş hayatlarıyla gündem oldukları kadar yaşadıkları sansasyonel ilişkilerle de sık sık gündem oluyorlar. İşte televizyon dünyasının sevilen isimleri ve eski ilişkileri…

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Serenay Aktaş’tan Açelya Topaloğlu ile aşk yaşayan eski sevgilisi Kenan Acar’a ağır gönderme

Asuman Krause - Emrah

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Serenay Aktaş’tan Açelya Topaloğlu ile aşk yaşayan eski sevgilisi Kenan Acar’a ağır gönderme

Kenan Doğulu - Billur Kalkavan