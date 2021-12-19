Seren Serengil’in son durumu nasıl? Serengil elini bir an olsun bırakmayan sevgilisinin desteğiyle yürüdü| İşte Seren Serengil'in son hali...

Seren Serengil daha ince bir vücuda sahip olmak uğruna pek çok defa bıçak altına yattı. Geçirdiği operasyonların ardından 'Dumping sendromu'na yakalandı. 43 kiloya kadar inen Seren Serengil, bir süredir adeta yaşam savaşı veriyor. Çocukluğundan beri su da içmediği bilinen Seren Serengil'in sağlık durumunun gittikçe kötüleye gitmesi üzerine geçen günlerde ciddi bir operasyon geçirdi. Seren Serengil organları iflas etmek üzereyken sağlığına kavuşmak için girdiği ameliyat öncesi sevenleriyle helalleşti. Sevgilisi Mustafa Tohma'nın bir an olsun yanından ayrılmadığı Seren Serengil'den sevindiren haber geldi. Ameliyatı başarılı geçen Seren Serengil sevgilisinin desteği ile yürümeye başladı. Peki Seren Serengil'in son sağlık durumu nasıl? Seren Serengil'in eski hali nasıldı? Seren Serengil kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler…