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Haberler Galeri Seren Serengil’in son durumu nasıl? Serengil elini bir an olsun bırakmayan sevgilisinin desteğiyle yürüdü| İşte Seren Serengil'in son hali...

Seren Serengil’in son durumu nasıl? Serengil elini bir an olsun bırakmayan sevgilisinin desteğiyle yürüdü| İşte Seren Serengil'in son hali...

Seren Serengil daha ince bir vücuda sahip olmak uğruna pek çok defa bıçak altına yattı. Geçirdiği operasyonların ardından 'Dumping sendromu'na yakalandı. 43 kiloya kadar inen Seren Serengil, bir süredir adeta yaşam savaşı veriyor. Çocukluğundan beri su da içmediği bilinen Seren Serengil'in sağlık durumunun gittikçe kötüleye gitmesi üzerine geçen günlerde ciddi bir operasyon geçirdi. Seren Serengil organları iflas etmek üzereyken sağlığına kavuşmak için girdiği ameliyat öncesi sevenleriyle helalleşti. Sevgilisi Mustafa Tohma'nın bir an olsun yanından ayrılmadığı Seren Serengil'den sevindiren haber geldi. Ameliyatı başarılı geçen Seren Serengil sevgilisinin desteği ile yürümeye başladı. Peki Seren Serengil'in son sağlık durumu nasıl? Seren Serengil'in eski hali nasıldı? Seren Serengil kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 19.12.2021 11:37 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 11:37
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Seren Serengil’in son durumu nasıl? Serengil elini bir an olsun bırakmayan sevgilisinin desteğiyle yürüdü| İşte Seren Serengil’in son hali...

SEREN SERENGİL SAĞLIK DURUMU

Uzun süredir sağlık problemleriyle uğraşan Seren Serengil, geçirdiği zayıflama ameliyatları sonrasında dumping sendromuna yakalanmıştı.

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Seren Serengil’in son durumu nasıl? Serengil elini bir an olsun bırakmayan sevgilisinin desteğiyle yürüdü| İşte Seren Serengil’in son hali...

43 KİLOYA İNDİ

43 kiloya kadar düşen Seren Serengil bir süredir adeta ölüm kalım savaşı veriyor.

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Seren Serengil’in son durumu nasıl? Serengil elini bir an olsun bırakmayan sevgilisinin desteğiyle yürüdü| İşte Seren Serengil’in son hali...

SEREN SERENGİL AMELİYATA ALINDI

Çocukluğundan beri su da içmediği bilinen Seren Serengil'in sağlık durumunun giderek kötüleşmesi üzerine geçtiğimiz günlerde ciddi bir ameliyata alınmıştı.

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Seren Serengil’in son durumu nasıl? Serengil elini bir an olsun bırakmayan sevgilisinin desteğiyle yürüdü| İşte Seren Serengil’in son hali...

SEVENLERİYLE HELALLEŞTİ

Organları iflas etmek üzere olan Seren Serengil sağlığına kavuşmak için girdiği ameliyat öncesi sevenleriyle helalleşmişti.

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Seren Serengil’in son durumu nasıl? Serengil elini bir an olsun bırakmayan sevgilisinin desteğiyle yürüdü| İşte Seren Serengil’in son hali...

GÜZEL HABER

Sevgilisi Mustafa Tohma'nın bir an olsun yalnız bırakmadığı Seren Serengil'den güzel haber geldi.