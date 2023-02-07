Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma’nın annesinden acı haber! Gözyaşları içinde yardım istemişti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ili vurdu. Yüzlerce vatandaşın hayatının kaybettiği ve binlerce kişinin yaralandığı felaket sonrası yakınlarından haber alamayan isimler arasında ünlü isimler de var. Seren Serengil'in uzun süredir birlikte olduğu Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma'dan da kötü haber geldi. Mustafa Tohma sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla enkaz altındaki ailesi için gözyaşlarıyla yardım istemişti. Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın göçükte sıkışan anne ve babasından haber geldi. Annesini kaybeden Mustafa Tohma paylaşımı ile yürek sızlattı...