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Haberler Galeri Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma’nın annesinden acı haber! Gözyaşları içinde yardım istemişti

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma’nın annesinden acı haber! Gözyaşları içinde yardım istemişti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ili vurdu. Yüzlerce vatandaşın hayatının kaybettiği ve binlerce kişinin yaralandığı felaket sonrası yakınlarından haber alamayan isimler arasında ünlü isimler de var. Seren Serengil'in uzun süredir birlikte olduğu Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma'dan da kötü haber geldi. Mustafa Tohma sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla enkaz altındaki ailesi için gözyaşlarıyla yardım istemişti. Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın göçükte sıkışan anne ve babasından haber geldi. Annesini kaybeden Mustafa Tohma paylaşımı ile yürek sızlattı...

Giriş Tarihi: 07.02.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 09:20
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Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’nın annesinden acı haber! Gözyaşları içinde yardım istemişti

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı.

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Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’nın annesinden acı haber! Gözyaşları içinde yardım istemişti

6.6 gibi yıkıcı olan da dahil olmak üzere 30'u aşkın artçı deprem kaydedilirken çok sayıda enkazın olduğu Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hatay gibi birçok ilden yardım çağrıları yapılıyor.

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Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’nın annesinden acı haber! Gözyaşları içinde yardım istemişti

Deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Hatay, Diyarbakır, Malatya ve çevre illerde de çok şiddetli hissedildi. Yüzlerce vatandaşın hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı ve can kaybının artmasından endişe edildiği felaket sonrası, yakınlarından haber alamayanların arasında sanat dünyasının ünlü isimleri de var. Büyük panik içerisinde olan birçok ünlü, sosyal medya hesaplarında enkaz altındaki aileleri için takipçilerinden yardım istedi.

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Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’nın annesinden acı haber! Gözyaşları içinde yardım istemişti

Bu isimlerden biri de Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma idi. Hatay'da yaşayan ailesinin enkaz altında sıkıştığını duyuran Tohma, yardım çağrısında bulunmuştu.

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Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’nın annesinden acı haber! Gözyaşları içinde yardım istemişti

Seren Serengil'in uzun süredir birlikte olduğu Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma'nın ailesinden haber geldi.