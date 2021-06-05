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Seren Serengil'den Şeyma Subaşı'na şok sözler: Kenar mahalle dilberi…
Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi aldı. O anları sosyal medyadan paylaşan Subaşı, yüzüğünün fiyatıyla gündem oldu. Yüzüğünün markası ve fiyatıyla ilgili haberlerinden ardından basın mensuplarına "Sizinle işim yok" diyerek sitem eden Şeyma Subaşı'na Seren Serengil'den zehir zemberek sözler geldi. Canlı yayında Subaşı hakkında konuşan Serengil, "Allah'ın kenar mahalle dilberi, kutu açmaya gelip başkasıyla evli adamdan hamile kaldın" dedi.
Giriş Tarihi: 05.06.2021 14:50
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