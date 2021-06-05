Seren Serengil'den Şeyma Subaşı'na şok sözler: Kenar mahalle dilberi…

Söylemezsem Olmaz programında konuşan Seren Serengil, "Türk basını aldınız mı cevabınızı Allah'ın kenar mahalle dilberine kutu açan bir kızı, kutu açmaya gelip de başkasıyla evliyken hamile kalan, defalarca kez yarışmalara gidip ünlü olmaya çalışmış, hiçbir mesleği olmayan bir kızı aylardır işliyorsunuz. Buna kendini bir halt zannettirdiniz" dedi.