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Seren Serengil'den Şeyma Subaşı'na şok sözler: Kenar mahalle dilberi…

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi aldı. O anları sosyal medyadan paylaşan Subaşı, yüzüğünün fiyatıyla gündem oldu. Yüzüğünün markası ve fiyatıyla ilgili haberlerinden ardından basın mensuplarına "Sizinle işim yok" diyerek sitem eden Şeyma Subaşı'na Seren Serengil'den zehir zemberek sözler geldi. Canlı yayında Subaşı hakkında konuşan Serengil, "Allah'ın kenar mahalle dilberi, kutu açmaya gelip başkasıyla evli adamdan hamile kaldın" dedi.

Giriş Tarihi: 05.06.2021 14:50
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Seren Serengil'den Şeyma Subaşı'na şok sözler: Kenar mahalle dilberi…

Uzun Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi aldı.

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Seren Serengil'den Şeyma Subaşı'na şok sözler: Kenar mahalle dilberi…

Türkiye basınında gündem olan Subaşı, tektaş yüzüğü hakkında çıkan marka ve fiyat haberlerine sitem ederek basın mensuplarına tepki gösterdi.

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Seren Serengil'den Şeyma Subaşı'na şok sözler: Kenar mahalle dilberi…

"KENAR MAHALLE DİLBERİ"

Subaşı açıklamasında "Sizinle işim olmaz, bir b.k bilmiyorsunuz" ifadelerini kullanınca Seren Serengil'i kızdırdı.

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Seren Serengil'den Şeyma Subaşı'na şok sözler: Kenar mahalle dilberi…

Söylemezsem Olmaz programında konuşan Seren Serengil, "Türk basını aldınız mı cevabınızı Allah'ın kenar mahalle dilberine kutu açan bir kızı, kutu açmaya gelip de başkasıyla evliyken hamile kalan, defalarca kez yarışmalara gidip ünlü olmaya çalışmış, hiçbir mesleği olmayan bir kızı aylardır işliyorsunuz. Buna kendini bir halt zannettirdiniz" dedi.

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Seren Serengil'den Şeyma Subaşı'na şok sözler: Kenar mahalle dilberi…

"ŞEYMA BURADA OLSAYDI EVLİ ADAM KALMAZDI"

Canlı yayındaki çarpıcı açıklamalarına devam eden Serengil, "İyi ki Mısır sınırları içerisinde girdi de kurtulduk yoksa burada evli adam kalmazdı, şimdi de Mısır'dakiler düşünsün" diyerek şaşkına çevirdi.