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Seren Serengil ve Bircan Bali canlı yayında birbirine girdi! Çenesi kilitlenen Serengil apar topar hastaneye kaldırıldı

Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali canlı yayında gergin anlar yaşadı. Demet Akalın'la çıktığı Los Angeles tatili esnasında sosyal medya hesabından programdaki partnerlerine göndermeli paylaşımlarda bulunan Seren Serengil, bugün yayına katıldı. Programın açılışı esnasında Bircan Bali ile tartışma yaşayan Serengil ilerleyen dakikalarda çenesi kilitlenmesi nedeniyle apar topar yayından ayrılarak hastaneye kaldırıldı. İşte Seren Serengil'in son sağlık durumu...

Giriş Tarihi: 14.12.2022 12:08
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Seren Serengil ve Bircan Bali canlı yayında birbirine girdi! Çenesi kilitlenen Serengil apar topar hastaneye kaldırıldı

Hafta içi her gün Bircan Bali ve Arto'yla sunduğu Söylemezsem Olmaz programında yer almayan Seren Serengil'in programdan ayrılıp ayrılmadığı merak konusu olmuştu.

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Seren Serengil ve Bircan Bali canlı yayında birbirine girdi! Çenesi kilitlenen Serengil apar topar hastaneye kaldırıldı

Ancak kısa sürede neden programda olmadığı ortaya çıkmıştı.

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Seren Serengil ve Bircan Bali canlı yayında birbirine girdi! Çenesi kilitlenen Serengil apar topar hastaneye kaldırıldı

Yakın arkadaşı Demet Akalın ile kız kıza Los Angeles tatiline çıkan Serengil, sosyal medya hesabından programdaki partnerlerine göndermeli paylaşımlarda bulunmuştu.

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Seren Serengil ve Bircan Bali canlı yayında birbirine girdi! Çenesi kilitlenen Serengil apar topar hastaneye kaldırıldı

Seren Serengil bugün programdaki yerini aldı. Program start verdiği anda ekranda soğuk rüzgarlar esti.

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Seren Serengil ve Bircan Bali canlı yayında birbirine girdi! Çenesi kilitlenen Serengil apar topar hastaneye kaldırıldı

Bircan Bali'ye tartışma yaşayan Seren Serengil program devam ettiği sırada "Çenem kitlendi" cümlesiyle yaşadığı sağlık sorununu dile getirdi ve programa VTR arası verildi ünlü yorumcu ekran önünden ayrıldı.