Seren Serengil ve Bircan Bali canlı yayında birbirine girdi! Çenesi kilitlenen Serengil apar topar hastaneye kaldırıldı

Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali canlı yayında gergin anlar yaşadı. Demet Akalın'la çıktığı Los Angeles tatili esnasında sosyal medya hesabından programdaki partnerlerine göndermeli paylaşımlarda bulunan Seren Serengil, bugün yayına katıldı. Programın açılışı esnasında Bircan Bali ile tartışma yaşayan Serengil ilerleyen dakikalarda çenesi kilitlenmesi nedeniyle apar topar yayından ayrılarak hastaneye kaldırıldı. İşte Seren Serengil'in son sağlık durumu...