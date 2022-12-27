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Haberler Galeri Seren Serengil ve Arto arasında Gülben Ergen krizi! Ezeli düşmanıyla samimi paylaşım sonrası olanlar oldu

Seren Serengil ve Arto arasında Gülben Ergen krizi! Ezeli düşmanıyla samimi paylaşım sonrası olanlar oldu

Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Sere Serngil ve Arto arasına Gülben Ergen girdi. Geçtiğimiz günlerde canlı yayında Bircan Bali ile gerginlik yaşayan ve çenesi kilitlenen Seren Serengil şimdi de Arto ile karşı karşıya geldi. Serengil'in kanlı bıçaklı olduğu Gülben Ergen'i dinlemeye giden Arto, "Bir hiç uğruna birbirimizden uzak kalmışız" sözleriyle gündem oldu. Seren Serengil, Arto'nun bu hamlesi sonrası programda açtı ağzını yumdu gözünü.

Giriş Tarihi: 27.12.2022 13:45 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 13:45
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Seren Serengil ve Arto arasında Gülben Ergen krizi! Ezeli düşmanıyla samimi paylaşım sonrası olanlar oldu

Geçtiğimiz günlerde yakın dostu Demet Akalın ile ABD'ye giden Seren Serengil, tatili bitirip Türkiye'ye dönmüştü. Ayağının tozuyla sunucularından olduğu programın canlı yayınına çıkan Seren Serengil, Bircan Bali ile gergin anlar yaşamıştı.

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Seren Serengil ve Arto arasında Gülben Ergen krizi! Ezeli düşmanıyla samimi paylaşım sonrası olanlar oldu

Bircan Bali ile Seren Serengil canlı yayında birbirine girmişti. Gerilimin ardından Seren Serengil'in çenesi kilitlenmişti.

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Seren Serengil ve Arto arasında Gülben Ergen krizi! Ezeli düşmanıyla samimi paylaşım sonrası olanlar oldu

Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Seren Serengil ile Arto'nun arasına Gülben Ergen girdi.

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Seren Serengil ve Arto arasında Gülben Ergen krizi! Ezeli düşmanıyla samimi paylaşım sonrası olanlar oldu

Hastanelik olan Seren Serengil şimdi de Arto ile karşı karşıya geldi. Seren Serengil'in kanlı bıçaklı olduğu Gülben Ergen'i dinlemeye giden Arto, "Bir hiç uğruna birbirimizden uzak kalmışız" sözleriyle gündem oldu. Seren Serengil, Arto'nun bu hamlesi sonrası programda açtı ağzını yumdu gözünü.

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Seren Serengil ve Arto arasında Gülben Ergen krizi! Ezeli düşmanıyla samimi paylaşım sonrası olanlar oldu

ARTO'DAN GÜLBEN ERGEN'E ÖZÜR

Arto özür konuşmasında, "Seni çok seviyorum ve senden özür diliyorum. Yaptığım yanlışlar için, söylediğim sözler için... 2023 bizim yılımız olsun." ifadelerine yer verdi. Şaşkınlık yaşayan Gülben Ergen ise, "Acaba ölecek miyim? Sahnede bir şey mi var? Her şey yolunda." karşılığını verdi.