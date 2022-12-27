27 Aralık 2022, Salı
Seren Serengil ve Arto arasında Gülben Ergen krizi! Ezeli düşmanıyla samimi paylaşım sonrası olanlar oldu
Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Sere Serngil ve Arto arasına Gülben Ergen girdi. Geçtiğimiz günlerde canlı yayında Bircan Bali ile gerginlik yaşayan ve çenesi kilitlenen Seren Serengil şimdi de Arto ile karşı karşıya geldi. Serengil'in kanlı bıçaklı olduğu Gülben Ergen'i dinlemeye giden Arto, "Bir hiç uğruna birbirimizden uzak kalmışız" sözleriyle gündem oldu. Seren Serengil, Arto'nun bu hamlesi sonrası programda açtı ağzını yumdu gözünü.
Giriş Tarihi: 27.12.2022 13:45 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 13:45
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