Seren Serengil ve Arto arasında Gülben Ergen krizi! Ezeli düşmanıyla samimi paylaşım sonrası olanlar oldu

ARTO'DAN GÜLBEN ERGEN'E ÖZÜR

Arto özür konuşmasında, "Seni çok seviyorum ve senden özür diliyorum. Yaptığım yanlışlar için, söylediğim sözler için... 2023 bizim yılımız olsun." ifadelerine yer verdi. Şaşkınlık yaşayan Gülben Ergen ise, "Acaba ölecek miyim? Sahnede bir şey mi var? Her şey yolunda." karşılığını verdi.