Seren Serengil 30 milyonluk evi üzerine geçirmekle suçlanıyor! Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma’dan iddialara yanıt geldi

"15 BİN TL'Yİ SEREN ADINA ANNESİNE VERDİM"

Seren'le 3.5 yıldır birlikteyiz. Kendisi annesi ile maddi ve manevi olarak ilgilenmektedir. Nevin Hanım'ın bütün giderlerini, faturalarını ve aidatlarını karşılamaktadır. Kız kardeşi Fulya'ya para gönderip annesine vermesini istiyordu. Ben bunlara şahidim. Hatta kendi elimle teslim ettiklerim de oldu. Bir kez 15 bin TL'yi Seren adına annesine verdim. Bu olaylar olmadan önce Nevin Teoman bize sık sık gidip geliyordu. Birlikte tekne gezisine çıkıyorduk. Annesi haftada iki-üç gün Seren'in evinde kalıyordu.