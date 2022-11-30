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Haberler Galeri Seren Serengil 30 milyonluk evi üzerine geçirmekle suçlanıyor! Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma’dan iddialara yanıt geldi

Seren Serengil 30 milyonluk evi üzerine geçirmekle suçlanıyor! Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma’dan iddialara yanıt geldi

Ünlü televizyon sunucusu Seren Serengil'e büyük şok… Annesi Nevin Teoman'ın 30 milyonluk evini üzerine geçirmekle suçlanan Seren Serengil'in 3.5 senelik erkek arkadaşı Mustafa Rahman Tohma, bu iddia ile ilgili, "Seren ve annesiyle birlikte yemekteydik. O yemekte Nevin Hanım, Seren'e davaya konu olan evi devretti. Hatta bu kararını kardeşlerine söylememesini istedi" dedi.

Giriş Tarihi: 30.11.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 10:04
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Seren Serengil 30 milyonluk evi üzerine geçirmekle suçlanıyor! Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma’dan iddialara yanıt geldi

Nevin Teoman, vefat edinceye kadar bakma vaadi sözleşmesi imzalatıp Bostancı'daki evinin tapusunu üzerine geçirdiği iddiası ile kızı Seren Serengil'e dava açmıştı. Serengil'in üvey kardeşi Fulya Telli de, Serengil'in annesine bakmadığını, tezgah kurup 30 milyonluk evini üzerine geçirdiğini dile getirmişti.

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Seren Serengil 30 milyonluk evi üzerine geçirmekle suçlanıyor! Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma’dan iddialara yanıt geldi

"ESKİ EŞLERİME GÜVENMEDİĞİ İÇİN…"

Serengil ise bu iddiaları yalanlayarak "Annem bu evi sana vereceğim diyordu. Zaten vasiyeti buydu. Noterde de kendisi beyan etti. Eski eşlerime güvenmediği için önceden bu isteğini hayata geçirememişti, şimdiki sevgilime ise onay verdi. Annem davayı üvey ablalarımın baskısıyla açtı" demişti.

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Seren Serengil 30 milyonluk evi üzerine geçirmekle suçlanıyor! Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma’dan iddialara yanıt geldi

Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Rahman Tohma'nın dava dilekçesindeki ifadesi ortaya çıktı. Günaydın'ın haberine göre Tohma, ifadesinde kız arkadaşı ve annesi hakkında kendisinin de şahit olduğu detayları paylaştı.

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Seren Serengil 30 milyonluk evi üzerine geçirmekle suçlanıyor! Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma’dan iddialara yanıt geldi

"15 BİN TL'Yİ SEREN ADINA ANNESİNE VERDİM"

Seren'le 3.5 yıldır birlikteyiz. Kendisi annesi ile maddi ve manevi olarak ilgilenmektedir. Nevin Hanım'ın bütün giderlerini, faturalarını ve aidatlarını karşılamaktadır. Kız kardeşi Fulya'ya para gönderip annesine vermesini istiyordu. Ben bunlara şahidim. Hatta kendi elimle teslim ettiklerim de oldu. Bir kez 15 bin TL'yi Seren adına annesine verdim. Bu olaylar olmadan önce Nevin Teoman bize sık sık gidip geliyordu. Birlikte tekne gezisine çıkıyorduk. Annesi haftada iki-üç gün Seren'in evinde kalıyordu.

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Seren Serengil 30 milyonluk evi üzerine geçirmekle suçlanıyor! Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma’dan iddialara yanıt geldi

Biz Ankara'ya Seren ile birlikte gittik. Daha sonra annesi bir arkadaşı ile birlikte iki gün sonra Ankara'ya geldi. Seren'in, Ankara'da güzellik merkezi var. Nevin Teoman da kızından kendisine bakım yaptırmasını rica etti, kızı bakım yaptırdı. GATA ve noterden sonra birlikte akşam yemeği yedik.