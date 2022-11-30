30 Kasım 2022, Çarşamba
Seren Serengil 30 milyonluk evi üzerine geçirmekle suçlanıyor! Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma’dan iddialara yanıt geldi
Ünlü televizyon sunucusu Seren Serengil'e büyük şok… Annesi Nevin Teoman'ın 30 milyonluk evini üzerine geçirmekle suçlanan Seren Serengil'in 3.5 senelik erkek arkadaşı Mustafa Rahman Tohma, bu iddia ile ilgili, "Seren ve annesiyle birlikte yemekteydik. O yemekte Nevin Hanım, Seren'e davaya konu olan evi devretti. Hatta bu kararını kardeşlerine söylememesini istedi" dedi.
Giriş Tarihi: 30.11.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 10:04
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