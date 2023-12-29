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Serdar Ortaç’tan korkutan açıklama! Ayağını kaybedebilir

Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün Kozyatağı'nda görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden popçu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Depresyondan çıkamamasının nedeninin rahatsızlığı olduğunu belirten Ortaç, "Ayağımı kaybetme riskim var" dedi. İşte Serdar Ortaç'ın o açıklaması...

Giriş Tarihi: 29.12.2023 13:46 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 13:46
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Serdar Ortaç’tan korkutan açıklama! Ayağını kaybedebilir

Uzun yıllardır Multipl Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, geride bıraktığımız gün Kozyatağı'nda bir güzellik merkezinde kişisel bakım yaptırdı.

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Serdar Ortaç’tan korkutan açıklama! Ayağını kaybedebilir

Bakım sonrası görüntülenen şarkıcı, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Serdar Ortaç’tan korkutan açıklama! Ayağını kaybedebilir

Kendini çok ihmal ettiğini dile getiren Ortaç, sağlık durumu hakkında konuştu.

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Serdar Ortaç’tan korkutan açıklama! Ayağını kaybedebilir

"DEPRESYONDAN ÇIKAMADIM"

Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Depresyondan çıkamadım, arkadaşım davet edince geldim ve ilaç gibi geldi. Hep kadınlar yaptıracak diye bir şey yok, erkekler de kişisel bakımına dikkat etmeli."

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Serdar Ortaç’tan korkutan açıklama! Ayağını kaybedebilir

"Mesleğim gereği kimseye kötü görünmek istemem ama bakım yapmak benim için eziyet. Aslında hiç sevmem, hastalandıktan sonra da hepten saldım gitti."