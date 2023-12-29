Serdar Ortaç’tan korkutan açıklama! Ayağını kaybedebilir

"DEPRESYONDAN ÇIKAMADIM"

Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Depresyondan çıkamadım, arkadaşım davet edince geldim ve ilaç gibi geldi. Hep kadınlar yaptıracak diye bir şey yok, erkekler de kişisel bakımına dikkat etmeli."