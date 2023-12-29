29 Aralık 2023, Cuma
Serdar Ortaç’tan korkutan açıklama! Ayağını kaybedebilir
Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün Kozyatağı'nda görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden popçu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Depresyondan çıkamamasının nedeninin rahatsızlığı olduğunu belirten Ortaç, "Ayağımı kaybetme riskim var" dedi. İşte Serdar Ortaç'ın o açıklaması...
Giriş Tarihi: 29.12.2023 13:46 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 13:46
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