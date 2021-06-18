Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan’a tepki: Demek ki coştu

Ünlü şarkıcı, "Sarıyer Belediyesi'ne de bir borcum birikmiş, onu öderim 25 bin TL. Chloe'ye 600 bin TL kalmış ama ödeyeceğiz. İnsanlar böyle, yapacak bir şey yok" sözleriyle, eski eşine sitem etti.