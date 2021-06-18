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Haberler Galeri Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan’a tepki: Demek ki coştu

Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan’a tepki: Demek ki coştu

Serdar Ortaç, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Chloe Loughnan ile 2019 yılında tek celsede boşanmıştı. Popçunun, eski eşine 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödeyeceği haberleri basına yansımıştı. Maddi sıkıntılar nedeniyle tazminatı ödeyemeyen Ortaç, kendisine dava açtığı haberleri çıkan İrlandalı model Chloe Loughnan'a tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 18.06.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 09:36
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Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan’a tepki: Demek ki coştu
Serdar Ortaç, önceki gün Bebek'te bir mekan çıkışı objektiflere takıldı. 51 yaşındaki şarkıcı, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan’a tepki: Demek ki coştu

EVİNE HACİZ KOYDURDU

Konserlerin başlayacağını söyleyen Ortaç, borçlarının tamamen bittiğini, sadece eski eşi Chloe Loughnan'a ödediği nafakanın kaldığını ama artık bu ödemenin kendisini zorladığını söyledi.

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Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan’a tepki: Demek ki coştu

Eski eşinin kendisine dava açtığı yönünde çıkan haberler hakkında Ortaç, "Eskiden sorun yaratmıyordu ama demek ki coştu. Eve haciz koymuş, tabii ki ödeyeceğiz. Bende parası kalmaz" açıklamasını yaptı.

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Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan’a tepki: Demek ki coştu

Ünlü şarkıcı, "Sarıyer Belediyesi'ne de bir borcum birikmiş, onu öderim 25 bin TL. Chloe'ye 600 bin TL kalmış ama ödeyeceğiz. İnsanlar böyle, yapacak bir şey yok" sözleriyle, eski eşine sitem etti.

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Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan’a tepki: Demek ki coştu

"SEÇİL'LE YÜRÜMEDİ"

Sevgilisi Seçil Gür ile ayrıldıklarını söyleyen Ortaç "Nazar değdi. Seçil Hanım'la yürümedi, olmadı. Bir anda olmadı, şu an için hiçbir şey bilmiyorum. Kısmet" ifadelerini kullandı.