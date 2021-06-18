18 Haziran 2021, Cuma
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Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan’a tepki: Demek ki coştu
Serdar Ortaç, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Chloe Loughnan ile 2019 yılında tek celsede boşanmıştı. Popçunun, eski eşine 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödeyeceği haberleri basına yansımıştı. Maddi sıkıntılar nedeniyle tazminatı ödeyemeyen Ortaç, kendisine dava açtığı haberleri çıkan İrlandalı model Chloe Loughnan'a tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 18.06.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 09:36
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