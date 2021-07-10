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Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan’a olay sözler: “Yapmaması gerekirdi”

Serdar Ortaç Chloe Loughnan ile 5 yıllık ilişkisini sonlandırmasının ardından meslektaşı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Gür ile ilişkisini de sonlandıran Ortaç, normalleşme süreciyle birlikte konserlerine başladı. Borçlarını bitirdiğini söyleyen şarkıcı, eski eşine sitem etti.

Giriş Tarihi: 10.07.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 09:50
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Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan’a olay sözler: “Yapmaması gerekirdi”

Chloe Loughnan ile yollarını ayırdıktan sonra meslektaşı Seçil Gür'le aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç, kısa bir süre önce Gür ile olan ilişkilerini de noktaladıklarını açıklamıştı. Önceki gün Mon Amour'da sahne almadan önce muhabirlerle sohbet eden Ortaç, biten ilişkileriyle ilgili konuştu.

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Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan’a olay sözler: “Yapmaması gerekirdi”

Kısıtlama kararlarının kaldırılmasıyla başlayan normalleşme süreci sonrasında ilk defa Kozyatağı'nda bir mekanda sahneye çıkan Serdar Ortaç, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan’a olay sözler: “Yapmaması gerekirdi”

"KAYBETTİĞİMİZ ZAMANI TOPLAYACAĞIZ"

Ünlü şarkıcı, mutlu olduğunu belirterek "Artık yavaş yavaş pandemi sona eriyor. Sahneleri çok özledim onun için çok mutluyum. Bence kaybettiğimiz zamanı toplayacağız" dedi.

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Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan’a olay sözler: “Yapmaması gerekirdi”

Yeni bir albüm çalışması yaptığını söyleyen Ortaç "Best of Serdar Ortaç yapıyoruz. Demet Akalın, Gülşen, Mustafa Ceceli, İrem Derici bütün sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan’a olay sözler: “Yapmaması gerekirdi”

"İŞ BAŞKA, AŞK BAŞKA"

51 yaşındaki popçu, eski sevgilisi Seçil Gür'ün de 'Best of Serdar Ortaç' albümde olup olmayacağı sorularını "Seçil 'Değmez' şarkısını okuyacaktı ama Ozan Çolakoğlu karar veriyor" şeklinde yanıtladı.