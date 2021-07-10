10 Temmuz 2021, Cumartesi
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Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan’a olay sözler: “Yapmaması gerekirdi”
Serdar Ortaç Chloe Loughnan ile 5 yıllık ilişkisini sonlandırmasının ardından meslektaşı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Gür ile ilişkisini de sonlandıran Ortaç, normalleşme süreciyle birlikte konserlerine başladı. Borçlarını bitirdiğini söyleyen şarkıcı, eski eşine sitem etti.
Giriş Tarihi: 10.07.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 09:50
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