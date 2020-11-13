Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
13 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Serdar Ortaç’ın eski sevgilisi Caroline Yılmaz’dan olay açıklama: Benim için projeydi Serdar Ortaç’ın eski sevgilisi Caroline Yılmaz’dan olay açıklama: Benim için projeydi
Serdar Ortaç'ın bir dönem aşk yaşadığı ve düet yaptığı eski sevgilisi Caroline Yılmaz, önceki akşam Ortaköy'de görüntülendi. Yeni sevgilisi Rasim Özbay ile birlikte görüntülenen Yılmaz'dan olay açıklama geldi. Eski sevgilisi Serdar Ortaç'ın sorulmasından rahatsız olan Yılmaz, 'Serdar benim için projeydi' dedi.
Giriş Tarihi: 13.11.2020 16:18 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 16:19
Serdar Ortaç'la bir dönem aşk yaşayan ve şarkıcıyla "Canı Sağolsun" adlı şarkıda düet yapan Caroline Yılmaz, önceki akşam işadamı Ramiz Özbay ile Ortaköy'deki Sortie adlı mekandan çıkarken görüntülendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR "BENİM İÇİN PROJEYDİ"
Muhabirleri fark edince şoke olan Yılmaz'a Serdar Ortaç ile ilgili sorular yöneltildi. Yılmaz, "Arkadaşlar şimdi Ramiz beyin yanında Serdar'dan konuşmak ne kadar doğru olur? Serdar benim için bir projeydi" dedi.
Sohbete dahil olan Ramiz Özbay da Yılmaz'a "Beni senin eski sevgilinin kim olduğu ilgilendirmez. Zaten Serdar da bir projeymiş. Sorun yok o zaman" diye konuştu.