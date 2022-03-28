Serdar Ortaç altına mı kaçırdı? Seren Serengil Serdar Ortaç’ın pantolonundaki ıslaklığı açıkladı: Alkol nedeniyle...

Seren Serengil Serdar Ortaç'in ilaçlarla birlikte alkol tükettiğinde çok terlediğini söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti: "Ben bunun terleme olabileceğini düşünüyorum. Ter içinde oluyor sahnede. Daha önce de masaya geldi vermedik bunu. Aslında alkolü içmediği zaman sahneye coşturuyor. Ama alkol aldığında aşırı terleme oluyor belki pantolonda da olmuştur. İhtimal vermek istemiyorum. Belki terliyoruz o olabilir" dedi.