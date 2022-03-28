28 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Serdar Ortaç altına mı kaçırdı? Seren Serengil Serdar Ortaç’ın pantolonundaki ıslaklığı açıkladı: Alkol nedeniyle...

Serdar Ortaç altına mı kaçırdı? Seren Serengil Serdar Ortaç’ın pantolonundaki ıslaklığı açıkladı: Alkol nedeniyle...

Geçtiğimiz günlerde Etiler'de sahne alan Serdar Ortaç konser sonrası kameralara yakalanmıştı. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcının pantolonundaki ıslaklık dikkat çekmiş, aşırı sıvı tüketmesinden dolayı altına kaçırdığı iddia edilmişti. Pantolonunun önündeki ıslaklığın nedeni merak ediliyordu, Seren Serengil konuyla ilgili bakın neler söyledi.

Giriş Tarihi: 28.03.2022 17:09 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 17:09
  • 1
  • 11
Serdar Ortaç altına mı kaçırdı? Seren Serengil Serdar Ortaç’ın pantolonundaki ıslaklığı açıkladı: Alkol nedeniyle...

Serdar Ortaç'ın pantolonunun önündeki ıslaklıkla ilgili Seren Serengil'den dikkat çeken açıklama geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Serdar Ortaç altına mı kaçırdı? Seren Serengil Serdar Ortaç’ın pantolonundaki ıslaklığı açıkladı: Alkol nedeniyle...

Serdar Ortaç'ın hafta sonu ortaya çıkan görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Seren Serengil, yakın arkadaşı olan Serdar Ortaç'ın o görüntüsünün ardından açıklamalarda bulundu.

  • 3
  • 11
Serdar Ortaç altına mı kaçırdı? Seren Serengil Serdar Ortaç’ın pantolonundaki ıslaklığı açıkladı: Alkol nedeniyle...

Serengil Ortaç'ın rahatsız olduğunu ve sürekli aşırı şekilde terlediğini ifade etti.

  • 4
  • 11
Serdar Ortaç altına mı kaçırdı? Seren Serengil Serdar Ortaç’ın pantolonundaki ıslaklığı açıkladı: Alkol nedeniyle...

Seren Serengil Serdar Ortaç'in ilaçlarla birlikte alkol tükettiğinde çok terlediğini söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti: "Ben bunun terleme olabileceğini düşünüyorum. Ter içinde oluyor sahnede. Daha önce de masaya geldi vermedik bunu. Aslında alkolü içmediği zaman sahneye coşturuyor. Ama alkol aldığında aşırı terleme oluyor belki pantolonda da olmuştur. İhtimal vermek istemiyorum. Belki terliyoruz o olabilir" dedi.

  • 5
  • 11
Serdar Ortaç altına mı kaçırdı? Seren Serengil Serdar Ortaç’ın pantolonundaki ıslaklığı açıkladı: Alkol nedeniyle...

Hafta sonu Etiler'de bir mekanda sahne alan Serdar Ortaç pantolonundaki ıslaklıkla dikkat çekti. Ortaç, iddiaya göre aşırı sıvı tüketmesinden dolayı altına kaçırdı. İşte o görüntüler...