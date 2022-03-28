28 Mart 2022, Pazartesi
Serdar Ortaç altına mı kaçırdı? Seren Serengil Serdar Ortaç’ın pantolonundaki ıslaklığı açıkladı: Alkol nedeniyle...
Geçtiğimiz günlerde Etiler'de sahne alan Serdar Ortaç konser sonrası kameralara yakalanmıştı. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcının pantolonundaki ıslaklık dikkat çekmiş, aşırı sıvı tüketmesinden dolayı altına kaçırdığı iddia edilmişti. Pantolonunun önündeki ıslaklığın nedeni merak ediliyordu, Seren Serengil konuyla ilgili bakın neler söyledi.
Giriş Tarihi: 28.03.2022 17:09 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 17:09
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