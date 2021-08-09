Sercan Yıldırım'dan sürpriz evlilik teklifi! Gece yarısı kapısına dayandı

Son olarak Survivor 2020'de yarışan Sercan Yıldırım, bir süre önce yoga eğitmeni Nihan Yönel ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yarışma sonrasında birlikte olduğu kız arkadaşının sabaha karşı kapısına dayanan Yıldırım, sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Sosyal medya hesabından sürpriz teklifi paylaşan Yıldırım, "Evet dedi" notunu düştü.