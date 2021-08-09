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Sercan Yıldırım'dan sürpriz evlilik teklifi! Gece yarısı kapısına dayandı

Son olarak Survivor 2020'de yarışan Sercan Yıldırım, bir süre önce yoga eğitmeni Nihan Yönel ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yarışma sonrasında birlikte olduğu kız arkadaşının sabaha karşı kapısına dayanan Yıldırım, sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Sosyal medya hesabından sürpriz teklifi paylaşan Yıldırım, "Evet dedi" notunu düştü.

Giriş Tarihi: 09.08.2021 12:11 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 12:11
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Sercan Yıldırım’dan sürpriz evlilik teklifi! Gece yarısı kapısına dayandı
'Survivor 2020'de yarışan eski futbolcu Sercan Yıldırım, yarışma sonrası yoga eğitmeni Nihan Yönel ile aşk yaşamaya başlamıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sercan Yıldırım’dan sürpriz evlilik teklifi! Gece yarısı kapısına dayandı

EVLİLİK TEKLİFİNDE BULUNDU

Yıldırım, uzun süredir aşk yaşadığı Yönel'in kapısına dayanan Yıldırım, 05.17'de kapıya dayandı ve evlilik teklifinde bulundu. Sürpriz teklif karşısında bir hayli şaşıran Yönel, teklifi kabul etti. Çiftin bu özel anı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Sercan Yıldırım’dan sürpriz evlilik teklifi! Gece yarısı kapısına dayandı

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sevenleri çifti tebrik edip mutluluklar diledi. Sercan Yıldırım, sosyal medyada o anlaın videosunu paylaşarak, "Evet dedi" notunu düştü.

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Sercan Yıldırım’dan sürpriz evlilik teklifi! Gece yarısı kapısına dayandı

REDDEDİLMİŞTİ

Survivor 2020 yarışmasında yer alan Sercan Yıldırım, yarışmada karşı takımdaki Nisa'ya olan duygularını dile getirmiş ve reddedilmişti.

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Sercan Yıldırım’dan sürpriz evlilik teklifi! Gece yarısı kapısına dayandı

Sercan Yıldırım, Elif ve Evrim'le adada konuşurken, kendisinde Nisa'dan gelen notlar olduğunu ve akşamki konseyde bu konuyu dile getireceğini söylemişti.