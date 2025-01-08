Şendul Şaban’ın minik yıldızıydı! Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal 41. yaşını kutladı

"DÜŞÜNÜLMEK ÇOK GÜZEL"

Ezo Sunal, "Bu sene çok enteresan başladı. Yeni yıllı yeni film ve yeni yaş. Umarım herkes için çok güzel bir yıl olur. Bir kaç gün sonrada filmimiz gösterime giriyor. Düşünülmek çok güzel. Ama burada herkesle beraber olmak daha değerli. Hoş geldiniz diyorum. Dileğimi tutuyorum ve pastamı kesiyorum" dedi.