08 Ocak 2025, Çarşamba
Şendul Şaban'ın minik yıldızıydı! Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal 41. yaşını kutladı
80'li yıllarda yayınlanan ve tekrar bölümleri hala izlenen 'Şendul Şaban' filmindeki küçük kıza Ezo Sunal hayat veriyordu. Zaman zaman çocukluk halleriyle gündeme gelen Ezo Sunal, bu kez de doğum günü paylaşımlarıyla gündeme geldi. 41. yaşını kutlayan Sunal, Instagram paylaşımlarında 55 yaşında kaybettiği babası usta oyuncu Kemal Sunal'a da yer verdi.
Giriş Tarihi: 08.01.2025 16:25 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:25