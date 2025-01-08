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Şendul Şaban'ın minik yıldızıydı! Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal 41. yaşını kutladı

80'li yıllarda yayınlanan ve tekrar bölümleri hala izlenen 'Şendul Şaban' filmindeki küçük kıza Ezo Sunal hayat veriyordu. Zaman zaman çocukluk halleriyle gündeme gelen Ezo Sunal, bu kez de doğum günü paylaşımlarıyla gündeme geldi. 41. yaşını kutlayan Sunal, Instagram paylaşımlarında 55 yaşında kaybettiği babası usta oyuncu Kemal Sunal'a da yer verdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2025 16:25 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:25
Şendul Şaban’ın minik yıldızıydı! Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal 41. yaşını kutladı

Uçakta kalp krizi geçirerek henüz 55 yaşındayken hayatını kaybeden efsane oyuncu Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, 41 yaşına girdi.

Şendul Şaban’ın minik yıldızıydı! Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal 41. yaşını kutladı

Ezo Sunal, babası Kemal Sunal ile birlikte birçok proje rol almış olan Erdal Özyağcılar'la "Şampiyonlar Satrancın Gizemli Taşları" adlı sinema filminde buluştu.

Şendul Şaban’ın minik yıldızıydı! Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal 41. yaşını kutladı

Sunal, rol aldığı filmin oyuncularıyla önceki akşam Etiler'de bulunan bir restoranda doğum gününü kutladı. 41 yaşına giren ezo Sunal, pastasını üfledikten sonra, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şendul Şaban’ın minik yıldızıydı! Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal 41. yaşını kutladı

"DÜŞÜNÜLMEK ÇOK GÜZEL"

Ezo Sunal, "Bu sene çok enteresan başladı. Yeni yıllı yeni film ve yeni yaş. Umarım herkes için çok güzel bir yıl olur. Bir kaç gün sonrada filmimiz gösterime giriyor. Düşünülmek çok güzel. Ama burada herkesle beraber olmak daha değerli. Hoş geldiniz diyorum. Dileğimi tutuyorum ve pastamı kesiyorum" dedi.

Şendul Şaban’ın minik yıldızıydı! Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal 41. yaşını kutladı

Usta sanatçı Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, sosyal medya hesabından da doğum gününe dair paylaşımlar yaptı.

Şendul Şaban’ın minik yıldızıydı! Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal 41. yaşını kutladı

Ünlü isim fotoğraflarının altına ise "Bugün benim doğum günüm. Görüşürüz, iyi günler" notunu düştü.

Şendul Şaban’ın minik yıldızıydı! Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal 41. yaşını kutladı

Sunal'ın geçmiş yıllara ait bir gazeteden paylaştığı görüntülere kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Şendul Şaban’ın minik yıldızıydı! Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal 41. yaşını kutladı

BABASIYLA AYNI DİZİDE ROL ALMIŞTI

Öte yandan Ezo Sunal'ın 80'li yıllarda babasıyla birlikte aynı dizide rol aldığı biliniyor. Sunal, "Şendul Şaban" filmindeki küçük kızdan başkası değil!