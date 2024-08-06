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Haberler Galeri Şendul Şaban'da oynayan küçük kız bakın aslında kim? Babasını gören inanamadı! Kemal Sunal'a benzetilen o kız meğer...

Şendul Şaban'da oynayan küçük kız bakın aslında kim? Babasını gören inanamadı! Kemal Sunal'a benzetilen o kız meğer...

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan "Şendul Şaban," yıllar geçmesine rağmen hala keyifle izleniyor. 1985 yapımı bu filmde, Kemal Sunal, Nevra Serezli, Ayşen Gruda ve Halit Akçatepe gibi usta oyuncular başrolde yer alırken, sevimliliğiyle dikkat çeken minik kız da izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Kemal Sunal'a benzerliğiyle dikkat çeken minik yıldızın gerçek kimliği herkesi şaşırttı. İşte Şendul Şaban'daki küçük kızın babası...

Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 09:05
Şendul Şaban’da oynayan küçük kız bakın aslında kim? Babasını gören inanamadı! Kemal Sunal’a benzetilen o kız meğer...

"Şendul Şaban," Türk sinemasının en unutulmaz komedi filmlerinden biri olarak öne çıkıyor. Başrollerinde usta oyuncu Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin yer aldığı film, izleyicileri güldürmeyi başarıyor.

Şendul Şaban’da oynayan küçük kız bakın aslında kim? Babasını gören inanamadı! Kemal Sunal’a benzetilen o kız meğer...

ŞENDUL ŞABAN KONUSU NEDİR?

Şaban Ali ile birlikte bir fabrikada işçi olarak çalışmaktadır. Bir gün patronlarından zam istedikleri için işten atılırlar. Uzun zaman iş ararlar fakat bulamazlar. Necla ise Şaban'a kadınların daha kolay iş bulabileceğini söyler ve karı koca iddiaya girerler. Necla ertesi gün sekreter olarak işe başlar. Evdeki roller değişir. Necla evin erkeği, Şaban ise evin hanımı olmuştur. Fakat ikili Necla'nın yoğun çalışma saatlerinden dolayı mutsuzdurlar.

Şendul Şaban’da oynayan küçük kız bakın aslında kim? Babasını gören inanamadı! Kemal Sunal’a benzetilen o kız meğer...

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden birisi olan Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden biri de Şendul Şaban'dı.

Şendul Şaban’da oynayan küçük kız bakın aslında kim? Babasını gören inanamadı! Kemal Sunal’a benzetilen o kız meğer...

Filmin yönetmenliği ve senaryosunun Kartal Tibet'e ait olduğu, 1985 yapımı Şendul Şaban'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktaydı.

Şendul Şaban’da oynayan küçük kız bakın aslında kim? Babasını gören inanamadı! Kemal Sunal’a benzetilen o kız meğer...

Şendul Şaban filminde kızı Melek rolünde oynayan ufaklığın gerçek kimliği şaşırttı.