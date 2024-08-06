06 Ağustos 2024, Salı
Şendul Şaban'da oynayan küçük kız bakın aslında kim? Babasını gören inanamadı! Kemal Sunal'a benzetilen o kız meğer...
Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan "Şendul Şaban," yıllar geçmesine rağmen hala keyifle izleniyor. 1985 yapımı bu filmde, Kemal Sunal, Nevra Serezli, Ayşen Gruda ve Halit Akçatepe gibi usta oyuncular başrolde yer alırken, sevimliliğiyle dikkat çeken minik kız da izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Kemal Sunal'a benzerliğiyle dikkat çeken minik yıldızın gerçek kimliği herkesi şaşırttı. İşte Şendul Şaban'daki küçük kızın babası...
Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 09:05