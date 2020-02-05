Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı İrem Helvacıoğlu sevgilisi ile yakalandı! İşte İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisi

ATV ekranlarında bir dönem rekorlar kıran Sen Anlat Karadeniz oyuncusu İrem Helvacıoğlu, sevgilisi ile yakalandı. Doğum gününde bir mekandan çıkarken magazin muhabirlerine görüntülenen İrem Helvacıoğlu, "Aşk var ama kaçırdınız" dedi. Helvacıoğlu konuştuğu sırada sevgilisi taksiye binerken görüntülendi. İşte Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisi.