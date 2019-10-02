Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı?

Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe, Türk dizi karakterleri arasında en çok sevilen yıldızların başında geliyor. Çarşamba akşamları Türkiye'yi ATV ekranlarına kilitleyen reyting rekortmeni dizi Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin evli olup olmadığı çok merak ediliyordu. Özel hayatını gizli tutan başarılı oyuncu Ulaş Tuna Astepe'nin bekar olduğu ve hayatında kimsenin olmadığı öğrenildi. Ama Astepe'nin bir zamanlar birlikte olduğu kız arkadaşını gören hayranları büyük şaşkınlık yaşıyor.