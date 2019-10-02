02 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı?

Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe, Türk dizi karakterleri arasında en çok sevilen yıldızların başında geliyor. Çarşamba akşamları Türkiye'yi ATV ekranlarına kilitleyen reyting rekortmeni dizi Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin evli olup olmadığı çok merak ediliyordu. Özel hayatını gizli tutan başarılı oyuncu Ulaş Tuna Astepe'nin bekar olduğu ve hayatında kimsenin olmadığı öğrenildi. Ama Astepe'nin bir zamanlar birlikte olduğu kız arkadaşını gören hayranları büyük şaşkınlık yaşıyor.

Giriş Tarihi: 02.10.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 09:32
  • 1
  • 117
Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı?

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'deki Tahir karakteri ile hızla yükselen Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi merak konusu olmuştu. Uzun zamandır hayatında birisi olmadığı öğrenilen Astepe'nin eski sevgilisi bakın kimmiş? İşte ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

  • 2
  • 117
Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı?

BURCU BİRİCİK VE EŞİ

  • 3
  • 117
Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı?

SABRİ - YAĞMUR SARIOĞLU

  • 4
  • 117
Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı?
  • 5
  • 117
Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı?