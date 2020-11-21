Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe bakın nereli çıktı! Herkes Trabzonlu zannediyordu...

Bir dönem ATV ekranlarının fenomen dizilerinden olan Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Ulaş Tuna Astepe yeniden gündem oldu. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Tahir karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe'nin aslen Trabzonlu olduğu zannediliyordu ancak gerçekler başka çıktı. Peki Ulaş Tuna Astepe nereli? İşte ünlülerin memleketleri...