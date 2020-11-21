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21 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe bakın nereli çıktı! Herkes Trabzonlu zannediyordu... Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe bakın nereli çıktı! Herkes Trabzonlu zannediyordu...
Bir dönem ATV ekranlarının fenomen dizilerinden olan Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Ulaş Tuna Astepe yeniden gündem oldu. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Tahir karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe'nin aslen Trabzonlu olduğu zannediliyordu ancak gerçekler başka çıktı. Peki Ulaş Tuna Astepe nereli? İşte ünlülerin memleketleri...
Giriş Tarihi: 21.11.2020 18:47 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 18:48
Atv'nin çok izlenen dizisi Sen Anlat Karadeniz dizisinin oyuncularının özel hayatları merak ediliyor. Dizide Tahir karakterini canlandıran Ulaş Tuna Astepe'nin aslen Trabzonlu olduğu zannediliyordu. Ancak Atv'nin rekortman dizisi Sen Anlat Karadeni'in başarılı oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin memleketinin neresi olduğu ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bakın Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe aslen nereli? İşte detaylar..
Furkan Palalı - Konya Demet Özdemir - Kocaeli Bartu Küçükçağlayan - Eskişehir