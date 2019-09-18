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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu hayranları tarafından merak edilen isimlerden. Ulaş Tuna Astepe ile başrollerinde yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol alan Helvacıoğlu, güzelliğinin yanı sıra başarılı oyunculuğu ile de göz dolduruyor. İrem Helvacıoğlu kaç yaşında? İrem Helvacıoğlu nereli? İrem Helvacıoğlu sevgilisi? İrem Helvacıoğlu makyajsız hali? merak edilip araştırılırken ünlü oyuncunun kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Giriş Tarihi: 18.09.2019 16:53 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 16:55
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