Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan Ulaş Tuna Astepe itirafı!

"Çekimlerde takoz kullandım. Adam 1,90... Ulaş benim canım arkadaşım. Yukarı doğru bakıyorum sürekli... Gökyüzüne bakmak gibi bir şey. Takozu daha göz göze; anlatabileceğimiz şeyleri daha gerçekçi aktarabilmek adına kullandım. Çok güzel bir partnerdi. Buradan onu çok öpüyorum"

