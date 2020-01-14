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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan Ulaş Tuna Astepe itirafı!

Atv'nin efsane haline gelen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusu İrem Helvacıoğlu'ndan şaşırtan Ulaş Tuna Astepe itirafı geldi. Yayınlandığı 3 sezon boyunca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Sen Anlat Karadeniz'de canlandırdığı Nefes karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen İrem Helvacıoğlu rol arkadaşı Ulaş Tuna Astepe hakkındaki itirafıyla olay oldu.

Giriş Tarihi: 14.01.2020 18:08 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 18:12
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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan Ulaş Tuna Astepe itirafı!

Atv'nin unutulmayacak dizileri arasına adını altın harflerle yazdıran Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusu İrem Helvacıoğlu'ndan dizi bittikten aylar sonra şaşırtıcı bir itirafta bulundu.

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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan Ulaş Tuna Astepe itirafı!

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu final yapan dizisi Sen Anlat Karadeniz'deki partneri Ulaş Tuna Astepe hakkındaki itirafı olay oldu.

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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan Ulaş Tuna Astepe itirafı!

Final yapan diziden bahseden Helvacıoğlu şunları söyledi:

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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan Ulaş Tuna Astepe itirafı!

"Çekimlerde takoz kullandım. Adam 1,90... Ulaş benim canım arkadaşım. Yukarı doğru bakıyorum sürekli... Gökyüzüne bakmak gibi bir şey. Takozu daha göz göze; anlatabileceğimiz şeyleri daha gerçekçi aktarabilmek adına kullandım. Çok güzel bir partnerdi. Buradan onu çok öpüyorum"

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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan Ulaş Tuna Astepe itirafı!

İrem Helcaıoğlu'nun yaptığı açıklamanın ardından boyu merak konusu oldu. İşte İrem Helvacıoğlu ve birçok ünlü ismin boyu…