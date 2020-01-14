Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan Ulaş Tuna Astepe itirafı!
Atv'nin efsane haline gelen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusu İrem Helvacıoğlu'ndan şaşırtan Ulaş Tuna Astepe itirafı geldi. Yayınlandığı 3 sezon boyunca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Sen Anlat Karadeniz'de canlandırdığı Nefes karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen İrem Helvacıoğlu rol arkadaşı Ulaş Tuna Astepe hakkındaki itirafıyla olay oldu.
Giriş Tarihi: 14.01.2020 18:08Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 18:12